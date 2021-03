René Resch

Die Messebetreiber der Gamescom wollen für das Jahr 2021 mit einem Hybrid-Konzept auch wieder Besucher ermöglichen.

Vergrößern Spielemesse Gamescom 2021 ist als Hybrid-Event geplant © Gamescom.de

Die Gamescom 2021 wird ein Hybrid-Event mit Vor-Ort- sowie digitalen Elementen. Aussteller können dabei Ihre Beteiligung flexibel gestalten, wie auf der offiziellen Messeseite bekannt gegeben wurde.

2020 fand die Messe aufgrund der herrschenden Corona-Pandemie noch als rein digitales Event statt. Wie die Messebetreiber allerdings in ihrer Pressemitteilung anmerken: "Zur Gamescom gehört neben dem Digitalen eben auch die Möglichkeit, vor Ort die neusten Spieletitel auszuprobieren und in die Gameswelt einzutauchen." Hier seien sich Aussteller wie Besucher einig.

Hybrid-Konzept: physisch und digital

Von daher solle mit dem Hybrid-Konzept "das Beste aus beiden Welten, physisch wie digital" vereint werden. Die Spielemesse wird für das Jahr 2021 folgendes bieten:

Eine speziell für die Gaming-Fans konzipierte Entertainment-Area für eine verringerte Anzahl von Besuchern vor Ort. Fokus liegt hier auf dem Ausprobieren neuer Spieletitel inklusive eines digitalen Warteschlangenmanagements

Gamescom Now als zentrale Anlaufstelle für Fans aus aller Welt im Netz

Aus den Vorjahren bekannte Gamescom-Shows wie die Opening-Night oder Gamescom-Studio

Eine Event-Area, die Platz für E-Sport-Turniere oder Cosplay-Shows bietet

Eine Business-Area die möglichst vielen Fachbesucher optimale Networking-Bedingungen bieten soll

Erstmals einen Online-B2B-Plattform mit dem Namen "Gamescom Biz"

Felix Falk, Geschäftsführer des Gameverbands der deutschen Games-Branche e.V. sowie Mitveranstalter der Gamescom, sagt:

„Mit der Gamescom wollen wir im Spätsommer für die Gaming-Fans endlich auch wieder ein Event vor Ort möglich machen. Dabei legen wir in diesem Jahr einen Fokus auf die Super-Fans und auf das Ausprobieren der neusten Spiele vor Ort. Gleichzeitig wird die Gamescom 2021 durch das weiterentwickelte digitale Angebot erneut Millionen Menschen weltweit erreichen. Die Ergebnisse der Community-Umfragen bestätigen dieses Konzept, das wir in enger Abstimmung mit vielen der wichtigsten Aussteller entwickelt haben. Keine Frage, die Planungen werden für alle Beteiligten in dieser besonderen Situation sehr viel anspruchsvoller als sonst. Aber die Begeisterung der Gaming-Community ist diese Anstrengungen allemal wert!“

Die hybride Veranstaltung ist dabei von Mittwoch, 25. August, bis Sonntag, 29. August, geplant. Mehr Informationen erhalten Sie auf der offiziellen Seite der Gamescom 2021.