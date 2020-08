Gamescom 2020: Die besten Trailer und Ankündigungen

Panagiotis Kolokythas

Star Wars, Call of Duty, Medal of Honor: Hier die besten Trailer, die den Start der Gamescom 2020 einläuten.

Vergrößern Szene aus dem neuen Call-of-Duty-Spiel: Black Ops Cold War © Youtube / Activision

Die digitale Gamescom 2020 (noch bis zum 30.8.2020) ist am Donnerstagabend mit dem Stream der Opening Night Live (ONL) gestartet. Dabei wurden zahlreiche Trailer von Spielen gezeigt, die in den kommenden Monaten für PC, Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch und die neuen Spielekonsolen Xbox Series X und Playstation 5 erscheinen werden. Zu den Highlights gehören sicherlich der erste Ausblick auf Dragon Age 4, die Präsentation des neuen Call-of-Duty-Spiels "Black Ops Cold War" und das Gameplay-Video zum Playstation-5-Spiel Ratchet and Clank Rift Apart. Microsoft kündigte Age of Empires III: Definitive Edition für den 15. Oktober an. Außerdem gab es einen kleinen ersten Blick auf die Season 2 des Sommerhits Fall Guys: Ultimate Knockout.

