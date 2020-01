Games with Gold: Die Gratis-Spiele im Februar

Michael Söldner

Im Februar bietet Microsoft wieder Spiele für Xbox One, Xbox 360 und die erste Xbox kostenlos an.

Vergrößern Die Gratis-Spiele im Februar können sich durchaus sehen lassen. © xbox.com

Auch im Februar werden Xbox-Nutzer mit Gold-Mitgliedschaft wieder kostenlose Spiele erhalten. Microsoft hat die Liste der betreffenden Spiele nun veröffentlicht. Pünktlich zum Februar-Start erhalten Spieler auf der Xbox One das Motorrad-Rennspiel TT Isle of Man, welches bis zum 29. Februar zum kostenlosen Download bereitsteht. Im Zeitraum vom 16. Februar bis zum 15. März steht hingegen das Action-Adventure mit Horrorelementen Call of Cthulhu gratis zur Verfügung.

Durch die Abwärtskompatibilität der Xbox One mit den Vorgängerkonsolen Xbox 360 und Xbox kann Microsoft auch betagte Klassiker bei den Games with Gold anbieten. Im Zeitraum zwischen dem 1. bis 15. Februar können sich Gold-Mitglieder das Prügelspiel Fable Heroes aus dem Jahr 2012 kostenlos herunterladen. Actionfans kommen hingegen mit Ballerspiel Star Wars Battlefront aus dem Jahr 2004 auf ihre Kosten. Der Titel für die erste Xbox kann zwischen dem 16. und 19. Februar kostenlos heruntergeladen werden. Eine Gold-Mitgliedschaft bei Xbox Live kostet monatlich 6,99 Euro und berechtigt zur Nutzung von Online-Spielen. Eine jährliche Mitgliedschaft schlägt hingegen mit 60 Euro zu Buche. Über welche Spieler sich Nutzer von Playstation Plus im Februar freuen dürfen, verrät Sony voraussichtlich noch heute.

