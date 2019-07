Games with Gold: Die Gratis-Spiele im August

Michael Söldner

Im August bietet Microsoft gleich vier Spiele für Konsolenspieler mit Gold-Mitgliedschaft kostenlos an.

Vergrößern Im August erhalten Gold-Mitglieder kostenlosen Zugriff auf vier Spiele. © xbox.com

Wer über ein kostenpflichtiges Xbox-Live-Gold-Abo verfügt, darf sich auch im August wieder über mehrere Gratis-Spiele freuen. Microsoft stockt das Lineup von Games with Gold im kommenden Monat um mehrere Spiele für die Xbox auf: Im gesamten August steht das Actionspiel Gear of War 4 für Xbox One zum kostenlosen Download bereit. Im Third-Person-Shooter können zwei Spieler die gesamte Kampagne gemeinsam bestreiten. Im Zeitraum vom 16. August bis zum 15. September steht hingegen das grafisch beeindruckende Rennspiel Forza 6 kostenlos für Gold-Abonnenten bereit.

In der ersten August-Hälfte kann weiterhin das Action-Rollenspiel Torchlight für Xbox 360 und Xbox One gratis heruntergeladen werden. Die Kampagne des Spiels lässt sich im Gegensatz zum Nachfolger allerdings nur alleine bestreiten. Das letzte Spiel im Bunde ist Castlevania Lords of Shadow für Xbox One, welches eigentlich von der Xbox 360 stammt. Im Action-Adventure begleitet der Spieler Gabriel Belmont im Kampf gegen übernatürliche Monster und der Rache am Mord seiner Frau. Die im jeweiligen Zeitraum angebotenen Spiele dürfen nach dem Download behalten werden, solange eine kostenpflichtige Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft besteht. Diese kostet derzeit für einen Monat 6,99 Euro. Wer ein Jahr bucht, zahlt nur 59,99 Euro. Neben der Möglichkeit zum Spielen von Online-Spielen umfasst die Gold-Mitgliedschaft auch exklusive Rabatte.

Xbox One erhält neue Start-Oberfläche