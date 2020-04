Games with Gold: Die Gratis-Spiele im April

Denise Bergert

Im April können sich Xbox-One- und Xbox-360-Besitzer wieder über kostenlose Konsolen-Spiele bei Games with Gold freuen.

Vergrößern Bei Games with Gold stehen in diesem Monat wieder vier Spiele zum Download bereit. © Microsoft

Xbox Live Gold Mitglieder bekommen auch diesen Monat wieder kostenlose Konsolen-Spiele. Im Rahmen der Games with Gold Aktion verschenkt Microsoft im April zwei Xbox-One-Titel und zwei Xbox-360-Spiele, die über die Abwärtskompatibilität auch auf der aktuellen Konsolen-Generation spielbar sind.

Für Xbox One steht im April das Rennspiel Project Cars 2 im Zeitraum vom 1. bis 30. April zum kostenlosen Download bereit. Am 16. April folgt dann das Knights of Pen and Paper Bundle, das bis zum 15. Mai angeboten wird. Project Cars 2 ist eine realistische Rennsimulation mit mehr als 180 Fahrzeugen, die zu unterschiedlichen Witterungsbedingungen auf 140 Strecken gefahren werden können. Knights of Pen and Paper ist ein Retro-Rollenspiel auf Basis des Pen and Paper-Spielprinzips. Spieler können ihre eigene Heldentruppe erstellen und zahlreiche Quests erledigen.

Als Xbox-360-Spiele für Xbox One veröffentlicht Microsoft bei Games with Gold im April Fable Anniversary und Toybox Turbos. Fable Anniversary ist ein HD-Remake des Xbox-Klassikers. Das Rollenspiel steht vom 1. bis 15. April zum Download bereit. Am 16. April folgt dann mit Toybox Turbos ein Rennspiel mit Spielzeug-Autos, das über Games with Gold bis zum 30 April verfügbar ist.