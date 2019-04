Game of Thrones Staffel 8 startet - hier läuft sie

Panagiotis Kolokythas

Die 8te Staffel von Game of Thrones startet in Kürze. Hier können Sie alle bisherigen Staffeln und die neuen Folgen sehen.

Die von Fans mit Spannung erwartete achte und finale Staffel von Game of Thrones startet am kommenden Sonntagabend (14. April) auf dem US-Sender HBO. Der Pay-TV-Sender Sky hat sich auch für die achte Staffel die TV-Erstaustrahlungsrechte für Deutschland gesichert. Skyticket-Abonnenten dürfen die erste von insgesamt sechs Folgen am 15. April anschauen. Die weiteren fünf Folgen erscheinen dann wöchentlich.

Die achte und letzte Staffel von Game of Thrones hat insgesamt "nur" sechs Folgen. Diese sind aber jeweils deutlich länger und aufwendiger produziert, als die Folgen der vergangenen Staffeln. Die Serienfans erwartet also ein spannendes Finale.

Skyticket-Abonnenten können sich vorab auch mit dem Anschauen aller bereits verfügbaren sieben Staffeln von Game of Thrones auf den Start der achten Staffel vorbereiten.

Skyticket: Erste Folge ab 3 Uhr morgens

In der Nacht vom 14. auf den 15. April gibt es dann auf Sky ab 3 Uhr die erste Folge der achten Staffel auf Sky Atlantic Thrones HD. Alle Kunden von Skyticket (und Sky Go) können ab diesem Zeitpunkt die Folge quasi "live" mit anschauen. Ab 4 Uhr ist die Episode dann auch auf Abruf auswählbar.



Wer noch kein Skyticket-Abo besitzt hat derzeit zwei Möglichkeiten, günstiger ein Abo zu erhalten:

Mit Skyticket können Sie natürlich im Abo nicht nur die neue Staffel von Game of Thrones anschauen, sondern auch alle bisher erschienenen sieben Staffeln. Hinzu kommt der Zugriff auf diverse andere Hit-Serien, wie etwa The Walking Dead, Westworld oder 9-1-1.

Game of Thrones Staffel 8 als VoD

Zeitnah zum TV-Start wird es die neuen Folgen der achten Staffel von Game of Thrones auch zum Video-On-Demand-Download bei allen großen Plattformen geben. Also bei Amazon Video, Google Play Video und iTunes-Video. Die Links reichen wir nach, sobald sie uns vorliegen.

Game of Thrones Staffel 1-7 bei Amazon Video & anderen Anbietern

Hier können Sie die ersten sieben Staffeln von Game of Thrones ebenfalls schauen:

Game of Thrones Staffel 8 auch über "normales" Abo bei Sky verfügbar

Alternativ können Sie die neue Game-of-Thrones-Staffel natürlich auch per "normalen" Abo und damit über Receiver am TV anschauen. Dafür benötigen Sie bei Sky das Sky Entertainment Paket, welches für ab 12,49 Euro monatlich erhältlich ist. Hinzu kommen alle Folgen der Staffeln 1 bis 7 von Game of Thrones.



