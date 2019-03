Game of Thrones Staffel 8: Erster Trailer ist da

Panagiotis Kolokythas

HBO hat den ersten Trailer zur achten Staffel von Game of Thrones veröffentlicht. Die Spannung auf das Finale steigt.

Vergrößern Game of Thrones: Die achte und finale Staffel startet am 14. April 2019 © Youtube / HBO

Es dauert nur knapp einen Monat, dann erfahren die Fans der Serie Game of Thrones endlich, wie es in der Serie weitergeht. Die achte und finale Staffel von Game of Thrones startet am 14. April 2019. Auf den kurzen Teaser im Januar folgt nun der erste offizielle Trailer zur neuen Staffel. In 2:02 Minuten erhalten die Zuschauer einen kleinen Ausblick auf die kommenden Ereignisse, untermalt von dramatischer Musik und eindrucksvollen Szenen.



Nahezu alle wichtigen Protagonisten - also die, die bis zum Start der achten Staffel überlebt haben - sind in dem Trailer zu sehen. Etwa die beiden Stark-Schwestern, Jon Schnee, Cersei Lannister und Daenerys Targaryen. Natürlich dürfen auch die beiden Drachen nicht fehlen. Die Bedrohung durch die Armee der Toten wird betont, schließlich geht es ja auch hauptsächlich um diese Auseinandersetzung in der letzten Staffel. Der Trailer endet damit, wie sich die beiden Armeen gegenüber stehen.



Der Trailer kommt an bei den Fans: In den ersten Stunden wurde der Clip auf Youtube bereits über 18 Millionen Male angeschaut. Die Bewertungen fallen mit über 550.000 "Daumen hoch" im Gegensatz zu etwa 6.300 "Daumen herunter" überwiegend positiv aus. Gelobt wird in den Kommentaren die noch mal verbesserte Optik. Die gezeigten Szenen machen deutlich, dass das ohnehin schon hohe Produktionsniveau nochmal deutlich gesteigert wurde.



Die erste Folge der achten Staffel von Game of Thrones wird am 14. April 2019 in den USA gesendet. Kurze Zeit später dürfte dann die Folge auch in Deutschland via Sky und Skyticket verfügbar sein. Bisher ist nur bekannt, dass die achte Staffel aus nur insgesamt sechs Folgen bestehen wird. Wie lang die jeweiligen Folgen sein werden, verraten die Macher noch nicht.