Game & Watch: Neues Modell mit Super Mario Bros.

Michael Söldner

Anlässlich des 35. Geburtstags von Super Mario Bros. veröffentlicht Nintendo einen neuen Game & Watch.

Vergrößern Drei Spiele sind auf dem Game & Watch vorinstalliert. © nintendo.de

Mit Game & Watch setzte Nintendo schon 1980 auf mobile Spielkonsolen, noch lange vor dem erfolgreichen Game Boy. Auf den bis 1991 produzierten Geräten war jeweils ein Spiel installiert, welches auf dem Schwarz-Weiß-Display gespielt werden konnte. Zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. lässt Nintendo die Plattform noch einmal aufleben: Game & Watch: Super Mario Bros. beinhaltet die drei Spiele Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels und das aktualisierte Game & Watch-Spiel Ball mit Mario. Darüber hinaus sind auch noch 35 unterschiedliche Animationen für die Uhr vorinstalliert.

Im Gegensatz zum ersten Game & Watch kommt die Neuauflage mit einem farbigen LCD-Bildschirm daher. Eine integrierte Lithium-Ionen-Batterie soll für acht Stunden Spielzeit reichen, sie lässt sich per USB-C-Kabel aufladen. Gesteuert werden die Spiele über ein Steuerkreuz und zwei Buttons. Alternative Spiele sollen sich laut Nintendo nicht auf der Plattform installieren lassen. Möglicherweise finden Hacker hier aber in Zukunft doch eine entsprechende Möglichkeit. Game & Watch: Super Mario Bros. soll am 13. November erscheinen und knapp 50 US-Dollar kosten. Hierzulande können Spieler wohl mit einem Preis von 50 Euro rechnen. Retrofans dürften sich auf die Hardware freuen. Auch der Sammlerwert des Geräts dürfte in den kommenden Jahren steigen.

