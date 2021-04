Game-Streaming-Dienst: Twitch löscht 7,5 Millionen Bots

Denise Bergert

Der Game-Streaming-Dienst Twitch geht gegen gefälschte Zuschauerzahlen vor und löscht mehrere Millionen Bot-Accounts.

Vergrößern Twitch löscht 7,5 Mio. Bot-Accounts. © Twitch

Wie bei Twitter, Facebook oder Instagram hübschen sich auch Twitch-Nutzer ihre Zuschauerzahlen mit käuflichen Bots auf, um so beispielsweise an lukrative Werbedeals zu kommen. Gegen dieses Geschäft gehen die sozialen Netzwerke immer wieder mit Löschaktionen vor. Eine solche gab es in dieser Woche beim zu Amazon gehörenden Game-Streaming-Dienst Twitch . Das Unternehmen stieß bei seiner Suche eigenen Angaben zufolge auf mehr als 7,5 Millionen Bot-Accounts, die unter anderem als Follower-Bots oder View-Bots eingesetzt wurden, um die Follower- und Zuschauerzahlen in die Höhe zu treiben. Um so mehr Zuschauer oder Follower ein Account bei Twitch zählt, desto höher sind seine Chancen, von weiteren Nutzern entdeckt zu werden. Diesem Umstand helfen Kanalbetreiber gegen Bezahlung nach. Einige Nutzer greifen zudem zu Bots, um bestimmte Kanäle zu trollen und beispielsweise deren Kommentarbereiche mit Spam zu fluten. Wird der Kanal daraufhin wegen Verstoßes gegen die Twitch-Nutzungsbedingungen gemeldet, könnte das den Kanalbetreiber noch weiter ungewollt in Schwierigkeiten bringen.

Der Einsatz von Bot-Accounts verstößt jedoch gegen die Nutzungsbedingungen von Twitch. Der Dienst hat die Accounts eigenen Angaben zufolge gelöscht. Im Einzelfall könnten außerdem rechtliche Schritte eingeleitet werden. Die Löschaktion wird sich zudem negativ auf die Follower- und Zuschauer-Zahlen einiger Twitch-Streamer auswirken. Machine-Learning-Technik hilft Twitch dabei, Bot-Accounts aufzuspüren. Das Unternehmen arbeitet eigenen Aussage zufolge an der stetigen Verbesserung dieser Technik, um Bot-Accounts in Zukunft noch schneller und effektiver aufspüren zu können.