Game Ready Treiber mit Support für Windows 11 und neue Spiele

Michael Söldner

Hersteller Nvidia hat eine neue Version des Game Ready Treibers für seine Geforce-Grafikkarten veröffentlicht.

Vergrößern Mit dem neuen Game Ready Treiber werden auch kommende Spiele unterstützt. © nvidia.com

Mit der aktuellen Version des Game Ready Treibers will Hersteller Nvidia die Software-Unterstützung für Geforce-Grafikkarten auf den neuesten Stand bringen. Der Treiber sorgt für die Unterstützung von Windows 11, welches am 5. Oktober 2021 erscheinen soll. Darüber hinaus wurden acht neue Spiele hinzugefügt, zudem gibt es optimale Geforce-Experience-Einstellungen für zehn Spiele. Der Treiber sorgt sofort zum Start von Windows 11 zudem für eine Unterstützung von DirectX 12 Ultimate auf Geforce-RTX-Grafikkarten. Wer einen G-Sync-HDR-Monitor besitzt, kann mit dem Treiber zudem SDR-Spielen mit Microsofts Auto HDR zu mehr Kontrast verhelfen. Schließlich trifft Nvidia letzte Vorbereitungen zur Unterstützung von Direct Storage auf RTX-Karten.

Mit den Snap Tools lassen sich zudem Tools besser auf mehrere Monitore verteilen. Videokonferenzen sollen durch Nvidia Broadcast ebenfalls einfacher funktionieren. Vor dem Release von Spielen wie „Alan Wake Remastered“, „Deathloop“, „Diablo 2: Resurrected“, „Far Cry 6“, „Hot Wheels Unleashed“, „Industria“, „New World“ und „World War Z: Aftermath“ sorgt der Treiber bereits für eine optimale Unterstützung. Die folgenden zehn Spiele werden zudem mit optimalen Einstellungen für Geforce Experience versehen: „Bravely Default II“, „Deathloop“, „Grit“, „Icarus“, „Myst (2021)“, „NBA 2K22“, „Pathfinder: Wrath of the Righteous“,“ The Legend of Heroe(s: Hajimari No Kiseki“, „Twelve Minutes“ und „Vampire: The Masquerade – Bloodhunt“. Ebenfalls neu ist Nvidias DLAA-Technologie (Deep Learning Anti-Aliasing). Als erster Titel unterstützt „The Elder Scrolls Online“ die Technik. DLAA nutzt KI, um den Bildeindruck zu verbessern. Dabei greift die Technik auf die Grundlagen von DLSS zurück, ändert aber nicht die native Auflösung des Spiels.



Den neuen Game Ready Treiber kostenlos herunterladen