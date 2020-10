Game Pass wird um LucasArts-Klassiker erweitert

Michael Söldner

Microsoft spendiert dem Game Pass überraschend noch einige Bonusspiele, darunter Klassiker von LucasArts.

Vergrößern Der GamePass erhält für Ende Oktober noch ein paar weitere Highlights. © xbox.com

Eigentlich hatte Microsoft mit Top-Spielen wie „Doom Eternal“, „Forza Motorsport 7“ oder kleineren Titeln wie „Ikenfell“, „ScourgeBringer“ oder „Supraland“ im Oktober schon für einen gut gefüllten Game Pass gesorgt. Nun erhalten Xbox-Spieler für Ende Oktober noch zahlreiche Bonusspiele. Ein Highlight ist dabei der zwar schon fast fünf Jahre alte Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“, der aber auch nach dieser langen Zeit noch steigende Spielerzahlen vorweisen kann. Rollenspielfans kommen mit „The Elder Scrolls Online“ inklusive „Morrorwind“ auf ihre Kosten. Das Online-RPG baut auf die beliebte Spielwelt, „Morrorwind“ aus dem Jahr 2002 gewährt hingegen einen Einblick in die Geschichte der Reihe.

Dazu kommen ab dem 29. Oktober noch drei absolute Klassiker von LucasArts in ihrer Remastered-Version: Das 1998 veröffentlichte „Grim Fandango“ schickt den Spieler in der Rolle des Verstorbenen Manuel „Manny“ Calavera in das Reich der Toten. Die Fachpresse zeigte sich damals mit Wertungen von knapp 90 Prozent begeistert. Deutlich bunter geht es in „Day of the Tentacle Remastered“ zu. Im 1993 erschienenen Point-and-Click-Adventure steuert der Spieler gleich drei Figuren in mehreren Zeitebenen. Daraus ergeben sich abgedrehte und witzige Rätsel. Der dritte Klassiker von LucasArts namens „Full Throttle“ wurde 1995 veröffentlicht und versetzt den Spieler in die Rolle des Anführers einer Motorradgang. Das Bedienkonzept unterscheidet sich deutlich von anderen LucasArts-Klassikern, die detaillierte Spielwelt weiß jedoch auch heute noch zu gefallen.

