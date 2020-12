Michael Söldner

Für Neukunden hat Microsoft ein interessantes Angebot parat: Drei Monate Game Pass Ultimate für einen Euro.

Vergrößern Der Game Pass Ultimate lässt sich derzeit besonders günstig ausprobieren. © xbox.com

Wer den Xbox Game Pass bislang noch nicht genutzt hat, kann bei Microsoft von einer besonderen Rabatt-Aktion profitieren. Für nur einen Euro erhalten Neukunden den Xbox Game Pass Ultimate drei Monate lang. Normalerweise werden pro Monat 12,99 Euro fällig. Auch wer schon seit längerer Zeit den Game Pass Ultimate nicht mehr abonniert hat, kann an der Aktion teilnehmen. Das Angebot dürfte einige Wochen oder Monate lang gültig sein. Einen genauen Termin nennt Microsoft nicht.

Im Xbox Game Pass Ultimate sind sowohl die Spiele des Xbox Game Pass für Konsolen (Xbox One, Xbox Series X/S) enthalten als auch die Spiele für den PC. Für beide Plattformen bietet Microsoft mittlerweile über 200 Spiele an. Darunter befinden sich mit „Battlefield 1“, „Battlefield 5“, „Ark: Survival Evolved“, „Control“, „Batman: Arkham Knight“ oder „Alien: Isolation“ viele große Blockbuster. Doch auch ungewöhnliche Indie-Games sind Teil des Game Pass. Enthalten ist im Game Pass Ultimate zudem eine Mitgliedschaft bei Xbox Live Gold. Damit lassen sich Online-Spiele auf der Xbox nutzen, dazu kommen weitere Gratis-Spiele in jedem Monat. Daneben gewährt Microsoft Gold-Mitgliedern zusätzliche Rabatte. Auch EA Play ist Teil des Game Pass, so wandern Titel wie „Star Wars Jedi: Fallen Order“ oder „Need for Speed Heat“ direkt zum Release in die Sammlung. Durch das ebenfalls enthaltene Cloud-Gaming können viele Spiele zudem auf dem Smartphone oder Tablet gespielt werden.

Xbox Game Pass Ultimate – Drei Monate für einen Euro kaufen