Game Awards 2020: Abstimmung ab jetzt möglich

Michael Söldner

Ab sofort können Spieler ihre Stimme für ihr Lieblingsspiel abgeben, das einen Game Award 2020 abräumen soll.

Vergrößern Die Game Awards 2020 finden in diesem Jahr virtuell per Livestream statt. © thegameawards.com

Trotz Corona-Krise sollen auch in diesem Jahr die Game Awards 2020 für die besten Spiele vergeben werden. Die Verleihung findet zwar ohne Publikum statt, soll aber weltweit auf über 45 Videoplattformen übertragen werden. Die Vergabe der Preise findet am 11. Dezember ab 1:00 Uhr deutscher Zeit statt. Die nominierten Spiele stehen bereits fest: Als Spiele des Jahres 2020 werden „Animal Crossing: New Horizons“, „Doom Eternal“, „Final Fantasy VII Remake“, „Ghost of Tsushuma“, „Hades“ oder „The Last of Us Part II“ gehandelt. Bei den VR-Spielen buhlen „Dreams“, „Half-Life: Alyx“, „Iron Man VR“, „Star Wars Squadrons“ und „The Walking Dead: Saints & Sinners“ um eine Auszeichnung.

Bei den Multiplayer-Spielen gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen „Animal Crossing: New Horizons“, „Among Us“, „CoD: Warzone“, „Fall Guys“ und „Valorant“. Doch bei den Game Awards 2020 werden nicht nur Spiele ausgezeichnet, auch die besten Esport-Mannschaften, Esport-Athleten, Esport-Events oder Moderatoren werden gekürt. Dazu kommen altbekannte Genres wie Simulation, Kampfspiel, Rennspiel, Rollenspiel, Action/Adventure oder Actionspiel. Über die Gewinner der einzelnen Kategorien stimmen eine Jury sowie die Spieler selbst ab. Eine Anmeldung per Twitter, Facebook oder Google ist auf der Abstimmungsseite erforderlich.

