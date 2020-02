Galaxy Z Flip: Samsung zeigt Falt-Handy in Oscar-Werbung

Dennis Steimels

Samsung gewährt einen ersten Blick auf sein faltbares Handy Galaxy Z Flip in einem Video während der Oscar-Übertragung.

Vergrößern Samsung Galaxy Z Flip: Alle Bilder und Infos © Sergey Panychev/Shutterstock.com / Winfuture.de / PC-WELT

Auf das Galaxy Fold folgt jetzt mit dem Galaxy Z Flip das zweite faltbare Smartphone von Samsung. Das Konzept ist jedoch ein anderes. Das Galaxy Z Flip - auch unter dem Codenamen Galaxy Bloom bekannt - ist wie das Motorola Razr horizontal statt vertikal klappbar. Kurz vor dem Marktstart sind jetzt bei Winfuture.de alle Infos zu Spezifikationen und Bilder des Z Flip aufgetaucht.

Update, 10.02.2020: Das Galaxy Z Flip wird zusammen mit der Galaxy S20-Serie (alle Infos) erst am 11. Februar ab 20 Uhr deutscher Zeit vorgestellt. Doch Samsung gab bereits in dieser Nacht mit einem Werbeclip einen kleinen Vorgeschmack auf sein faltbares Smartphone. Das Video wurde während der Oscar-Preisverleihung in den USA ausgestrahl t und so einem Millionen-Publikum gezeigt. Allerdings verrät Samsung noch keine Specs. Die finden Sie aber alle in diesem Artikel.



Galaxy Z Flip kommt mit 2 Displays und Falt-Funktion

Vergrößern Samsung Galaxy Z Flip mit 6,7 Zoll Display © Sergey Panychev/Shutterstock.com / Winfuture.de / PC-WELT

Im eingeklappten Zustand ist das Galaxy Z Flip super kompakt und misst gerade mal 87,4 Millimeter in der Länge - damit sollte es in jede Hosentasche passen, auch wenn es mit 17,3 Millimetern dicker als üblich ist. Samsung bringt unter der Glasrückseite einen Super-AMOLED-Bildschirm mit 1,06 Zoll und Always-On-Funktion an, damit Sie die wichtigsten Benachrichtigungen auf einen Blick haben.

Vergrößern Samsung Galaxy Z Flip auf- und zugeklappt © Sergey Panychev/Shutterstock.com / Winfuture.de / PC-WELT

Klappen Sie das Z Flip auf, wächst es auf 167,9 Millimeter Länge an, damit ist es etwas größer als ein Galaxy S10+ (im Test) , das 157,6 Millimeter lang ist. Das Dynamic-AMOLED-Display kommt im 22:9-Format und misst 6,7 Zoll in der Diagonalen. Die Auflösung ist mit 2636 x 1080 Pixeln (FullHD+) gut. Wie bei der Galaxy S20-Serie (alle Infos) bringt Samsung die Frontkamera direkt oben und mittig im Display an - Samsung nennt dieses Design Infinity-O. Wie Winfuture berichtet, soll das Display durch "Ultra Thin Glass" geschützt sein, das besser als die Folie auf dem Galaxy Fold sein soll.



Vergrößern Samsung Galaxy Z Flip mit Standfunktion © Sergey Panychev/Shutterstock.com / Winfuture.de / PC-WELT

Stand-Funktion : Das Z Flip soll man außerdem einfach auf den Tisch stellen und nur halb aufklappen können, damit spendiert Samsung dem Gerät eine einfach Ständerfunktion.

Weitere Ausstattung des Galaxy Z Flip ist top

CPU & Speicher: Als Motor dient dem Galaxy Z Flip der Qualcomm Snapdragon 855+ mit 8 Kernen und bis zu 2,84 GHz Taktung. Hinzu kommen satte 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher, der jedoch nicht mit einer Micro-SD-Karte erweiterbar sein soll. Der schnelle 5G-Standard wird nicht an Bord sein.



Kamera: Auf der Rückseite des Galaxy Z Flip sitzt eine Dual-Kamera mit einer 12 Megapixel Standard-Kamera und einer Ultra-Weitwinkelkamera mit einem 123 Grad breitem Sichtfeld und ebenfalls 12 Megapixeln. Videos sollen in 5K bei 60 Bildern pro Sekunde möglich sein. Die 10-Megapixel-Frontkamera besitzt genau wie die Hauptkamera einen Autofokus für bessere Aufnahmen.



Akku: Der Akku im Galaxy Z Flip ist zweigeteilt und kommt insgesamt auf eine Kapazität von 3300 mAh. Sie laden das Handy mit dem 15-Watt-Netzteil über USB-C auf oder optional auch kabellos mit bis zu 9 Watt.

Alle weiteren Specs finden Sie in dieser Tabelle:

Daten Galaxy Z Flip Galaxy S20 Ultra Galaxy S10+ Display-Technik Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,7 Zoll, FHD+ | 1,06 Zoll (300 x 116) 6,9 Zoll, QHD+ 6,4 Zoll, QHD+ Hauptkamera Dual-Cam Quad-Kamera Triple-Cam Kameradetails 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 4K 60fps 108 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 58 MP Tele | ToF | 8K 12 MP-Weitwinkel | 16 MP Ultra-Weit | 12 MP Tele | 4K 60fps Frontkamera 10 MP | 4K 10 und 8 MP | 4K Video Prozessor Snapdragon 855+ Exynos 990 Exynos 9820 CPU-Daten bis zu 2,84 GHz 2,7 + 2,3 + 1,8 GHz Arbeitsspeicher 8 GB RAM 12 oder 16 GB RAM 8 oder 12 GB RAM Speicher 256 GB 128, 256 oder 512 GB 512 GB oder 1 TB erweiterbar? nein ja | Micro-SD ja | Micro-SD Dual-SIM ja | Hybrid ja | Hybrid Akku 3300 mAh 5000 mAh 4100 mAh Maße Zu: 87,4 x 73,6 x 17,3mm | auf: 167,9 x 73,6 x 7,2mm 157,6 x 74,1 x 7,8mm Gewicht 183 Gramm 175 Gramm Preis (UVP) wahrscheinlich 1500€ wahrscheinlich 1349 bis 2549€ 1249 - 1599€ Marktstart wahrscheinlich 14. Februar 2020 Ende Februar 2020 8. März 2019

Preis und Verfügbarkeit des Galaxy Z Flip

Es wird vermutet, dass Samsung das Galaxy Z Flip im Rahmen des Galaxy S20-Events am 11. Februar vorstellen wird. Laut Winfuture soll das Klapp-Handy von Samsung bereits am 14. Februar verfügbar sein und etwa 1500 Euro kosten. Das Handy soll es in den Farben Schwarz und Violett geben.