Galaxy Z Flip 3: Leak verrät Details zum Falt-Smartphone

Denise Bergert

Ein massiver Leak verrät zahlreiche mutmaßliche Spezifikationen zu Samsungs neuem Falt-Smartphone.

Vergrößern Wann erscheint Samsungs neues Falt-Smartphone? © Samsung

Voraussichtlich noch in diesem Jahr wird Samsung sein neues Falt-Smartphone Galaxy Z Flip 3 vorstellen. In dieser Woche hat Twitter-Nutzer TheGalox erste mutmaßliche Details zur Hardware geleaked . Laut ersten angeblichen Fotos wird Samsung sein neues Falt-Smartphone in den Farben Grün, Lila, Grau und Weiß veröffentlichen. Das Gehäuse ist dabei in der jeweiligen Farbe und in Schwarz gehalten. Wie schon beim Galaxy Z Flip soll auch das Galaxy Z Flip 3 wieder über ein Cover-Display verfügen. Das soll im Stande sein, eine komplette Textnachricht anzuzeigen, ohne dass Nutzer dafür das Gerät aufklappen müssen.

Neben dem Cover-Display sind außerdem zwei Kameras zu erkennen. Über welche Auflösung und Brennweite diese verfügen werden, ist allerdings noch unklar. Das Galaxy Z Flip 3 wird den Gerüchten zufolge durch Gorilla Glass Victus vor Stürzen geschützt. Samsung soll zudem einen neuen Schutz auf dem Display und den Scharnieren angebracht haben. Weitere Details zum Prozessor oder der Display-Auflösung sind bislang leider noch nicht bekannt. In den nächsten Monaten bis zur offiziellen Enthüllung sind jedoch weitere Leaks zu erwarten.