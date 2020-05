Galaxy Week: Mehrwertsteuer auf Galaxy-Artikel von Samsung geschenkt

René Resch

Bei MediaMarkt und Saturn gibt es aktuell die "Mehrwertsteuer" auf Galaxy-Artikel von Samsung geschenkt.

Vergrößern Galaxy Week bei Media Markt und Saturn: Mehrwertsteuer auf Galaxy-Artikel geschenkt © MediaMarkt

Bei den Elektrofachhändlern MediaMarkt und Saturn läuft vom 28. Mai ab 9 Uhr bis zum 8. Juni 2020 um 23:59 Uhr eine „19% Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion auf alle Samsung Galaxy-Artikel der Produktgruppen: Wearables, Smartphones, True-Wireless-Kopfhörer sowie Zubehör.

Zumindest wird Ihnen theoretisch die Mehrwertsteuer geschenkt; diese wird natürlich trotzdem berechnet, das gibt der Gesetzgeber vor. Der tatsächliche Rabatt (eine Preissenkung von 15,966 Prozent), den Sie bei der Aktion erhalten, ist jedoch trotzdem spürbar und lädt zur Galaxy-Schnäppchenjagd geradezu ein.



Tolle Angebote zur Galaxy-Week

Vergrößern Das Samsung Galaxy S20 gibt während der Galaxy-Week zum Schnäppchenpreis. © MediaMarkt

Beispielsweise erhalten Sie das beleibte Samsung Galaxy S20 aktuell für nur 696,63 statt 829 Euro - Ersparnis: 132,37 Euro. Und das ist nur eines von vielen der tollen Schnäppchen.

Samsung Galaxy S20

128 GB Cosmic Grey Dual SIM

während der Galaxy-Week für 696,63 statt 829 Euro

Viele weitere Schnäppchen-Angebote finden Sie auf den jeweiligen Aktions-Seiten von MediaMarkt und Saturn:

Beachten Sie also: Media Markt und Saturn erlassen dem Kunden während Aktion einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem tatsächlichen Nachlass von 15,966 Prozent des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Es handelt sich also nicht um einen 19-Prozent-Rabatt. Der Nachlass wird zudem nur auf vorrätige beziehungsweise online sofort verfügbare Artikel aus dem Sortiment gewährt. Beachten Sie hierzu den Rechtstext von Mediamarkt und Saturn:

Rechtstext : Bei Kauf vorrätiger / sofort verfügbarer Artikel der Marke Samsung aus bestimmten Produktbereichen im Markt vom 28.5.2020 bis 8.6.2020 (im Falle von verkaufsoffenen Sonntagen in einzelnen Märkten auch am 31.5.2020 und 7.6.2020, bitte beachten Sie die Werbung Ihres Marktes dazu vor Ort) und auf saturn.de und mediamarkt.de vom 27.5.2020, 20 Uhr bis 8.6.2020, 23:59 Uhr vorbehaltlich einer Verlängerung, erhalten private Endverbraucher einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises. Aktion gültig für alle Smartphone-, Wearable-Modelle der Samsung Galaxy Serie und deren Zubehör, sowie True Wireless Kopfhörer. Bei Kauf im Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

