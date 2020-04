Galaxy Watch: Neue App erinnert ans Händewaschen

Denise Bergert

Mit der neuen Galaxy-Watch-App Hand Wash werden Nutzer regelmäßig daran erinnert, ihre Hände gründlich zu waschen.

Vergrößern Hand Wash erinnert ans regelmäßige Händewaschen. © Samsung

Um die Ausbreitung von Covid19 zu verhindern, empfiehlt die World Health Organization neben einigen anderen Maßnahmen auch das regelmäßige und gründliche Händewaschen. Um den Gang zum Waschbecken als neue Angewohnheit zu etablieren, will Samsung Nutzern mit einer neuen App für die Smartwatch-Familie Galaxy Watch behilflich sein.

Mit Hand Wash hat Samsung heute die neue Anwendung für seine Galaxy-Watch-Geräte vorgestellt . Entwickelt wurde die Software in den vergangenen zwei Wochen vom Samsung Research Institute-Bangalore. Die App erinnert Nutzer regelmäßig daran, sich die Hände zu waschen. Verantwortlich dafür, ist ein eingebauter Wecker, der in zuvor festgelegten Zeitabständen Alarm schlägt und die Smartwatch vibrieren lässt. Am Waschbecken angekommen, können Nutzer einen Timer starten, der mit einer Laufzeit von 25 Sekunden für ein gründliches Ergebnis sorgen soll. Hand Wash bringt außerdem ein neues Watch Face mit, auf dem Nutzer sehen können, wie oft sie in den vergangenen Tagen die Hände gewaschen haben und wie lange der letzte Gang zum Waschbecken bereits zurückliegt. Die Hand Wash App steht ab sofort im Galaxy Store zum kostenlosen Download bereit.

