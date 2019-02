Galaxy Watch Active: Samsung schrumpft neue Smartwatch

Hans-Christian Dirscherl, Dennis Steimels

Mit der Galaxy Watch Active hat Samsung eine neue Smartwatch vorgestellt. Sie ist etwas kleiner als die aktuellen Modelle.

Vergrößern Symbolbild. Das Foto zeigt nicht die neue Galaxy Watch Active. © Samsung

Samsung hat die neue Smartwatch Galaxy Watch Active vorgestellt. Die Südkoreaner haben gegenüber der Vorgängerin das Design überarbeitet. Die bisherige Lünette fällt weg und die Größe schrumpft auf 39,5 x 39,5 mm und 10,5 mm Höhe. Vielen Kunden war die bisherige Galaxy Watch offensichtlich etwas zu groß. Das Gewicht gibt Samsung mit 25 Gramm an, mit Standard-Armband sind es 46 Gramm.



Der 1,1-Zoll-Corning-Gorilla-Glass-3-Bildschirm ist ein Super-Amoled-Display mit 360 x 360 Pixel Auflösung und 280 ppi. Ein 230-mAh-Akku versorgt die Smartwatch mit Strom. Die „Laufzeit bei normaler Nutzung“ gibt Samsung mit 45 Stunden an. Es dauert 140 Minuten, bis die Uhr kabellos wieder ganz aufgeladen ist.

Ein Exynos-9110-Dualcore-Prozessor mit 1,15 GHz treibt die Uhr an und kann 768 MB RAM nutzen. 4 GB ist der interne Speicher groß. Als Betriebssystem kommt das tizenbasierte Wearable OS 4.0 zum Einsatz. Dem Benutzer steht eine riesige Auswahl an Ziffernblättern zur Verfügung. Samsung betont die Robustheit der Uhr nach Militärstandard MIL-STD-810G und IP68 sowie 5 ATM für Staub und Wasserschutz.

Zur Verbindungsaufnahme dient Bluetooth 4.2 oder WLAN b/g/n sowie NFC. Neben A-GPS/Glonass sind als Sensoren verbaut: Accelerometer, Gyroscope, Barometer, Pulsüberwachung und Ambiente Licht.



Den Training-Tracking hat Samsung weiterentwickelt. Bis zu sieben Sportarten werden automatisch erkannt: Walken, Laufen, Radfahren, Crosstrainer, Rudern, dynamisches Training, Schwimmen. Man kann auch individuelle Trainingseinheiten manuell einstellen und den Kalorienverbrauch tracken. Dazu kommen Funktionen wie Schlafanalyse und „Gute Nacht“-Modus (schaltet alle Alarme außer den Wecker auf stumm). Die Blutdruckmessung soll über Dritt-App möglich sein, aber diese steht noch nicht in Deutschland zur Verfügung.

Die Uhr ist kompatibel zum Samsung Galaxy sowie zu Android-Smartphones mit Android 5.0 oder höher mit mindestens 1,5 GB RAM sowie zum iPhone ab iPhone 5 und iOS 9.0.



Preis: Samsung gibt die UVP mit 249 Euro an, Verkaufsstart soll der 15. März sein. Es gibt die Galaxy Watch Active in den Farben Silver, Black, Rose Gold und Sea Green.



Fitness-Tracker: Außerdem stellte Samsung die beiden Fitness-Tracker Galaxy Fit und Galaxy Fit e vor. Mit 24-Stunden/7-Tage-Life-Tracker. Bei Fit mit Farbdisplay, beim Fit e mit Schwarzweiß-Display. Der Termin für den Marktstart in Deutschland ist noch unbekannt.