Galaxy Upcycling at Home startet in die Beta-Phase

Denise Bergert

Über das neue Samsung-Programm können Galaxy-Nutzer ihr altes Smartphone in Smart-Home-Hardware verwandeln.

Vergrößern Samsung startet sein Galaxy Upcycling at Home Programm. © Samsung

Nach der Ankündigung von Galaxy Upcycling at Home im Januar 202,1 startet das Samsung-Programm in Großbritannien, den USA und Südkorea nun in die Beta-Phase . Der Dienst ist über den Smartthings-Lab-Bereich in der Smartthings-App von Samsung verfügbar. Upcycling at Home soll alten Smartphones neues Leben einhauchen, indem Nutzer sie als Smart-Home-Hardware nutzen können. Sobald die alten Geräte als IoT-Hardware erkannt wurden, können sie über die Smartthings-App gesteuert werden.

Sehr umfangreich sind die Einsatzmöglichkeiten in der Upcycling-at-Home-Beta aber noch nicht. So können alte Smartphones zum Einen als Helligkeitssensor eingesetzt werden. Sie messen so kontinuierlich, wie viel Tageslicht in einem Raum vorhanden ist. Wird es dunkler und fällt das Licht unter eine vorgegebene Grenze, wird auf Wunsch automatisch die Beleuchtung oder das TV-Gerät eingeschaltet. Die zweite Einsatzmöglichkeit für alte Samsung-Smartphones ist als Geräuschsensor. Das Gerät erkennt dabei unterschiedliche Geräusche wie einen bellenden Hund, ein Klopfen an der Tür oder ein weinenendes Baby. Auf diese Weise kann das alte Smartphone etwa als Babyphone eingesetzt werden.

Aktuell sind nur sehr wenige Samsung-Smartphones mit Upcycling at Home kompatibel. Unterstützt werden alle Handys der Galaxy-S-, -Note- und -Z-Serie, die 2018 oder später veröffentlicht wurden. Als Betriebssystem muss mindestens Android 9 installiert sein. Samsung verspricht jedoch, den Geräte-Support für den Dienst in den nächsten Monaten zu erweitern. Wann Galaxy Upcycling at Home in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.