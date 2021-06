Galaxy Tablet S7 und S7+ mit Tastatur und Streamingpaket

Ina Reiter

Das Samsung-Flaggschiff Galaxy Tab S7/S7+ gibt es aktuell mit Datenvolumen und 12 Monaten Netflix inklusive schon ab 39,99 Euro pro Monat. Als Geschenk gibt es ein Book Cover Keyboard im Wert von 229,90 Euro dazu.

Vergrößern Ideal für Video-Streaming und Downloads: Das neue Samsung Tab S7+ WiFi. © Samsung

Das neue leistungsstarke Highend-Tablet Tab S7/S7+ von Samsung ist ideal für Video-Streaming und Downloads. Bei O2 gibt es das Gerät jetzt supergünstig mit passendem Datenvolumen zum schnellen Surfen und Streamen - von unterwegs oder vom Sofa aus.

Das Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi oder das Galaxy Tab S7 LTE gibt es zusammen mit 20 oder 60 GB Datenvolumen im 4G/5G-Netz , Allnet-Flat und 12 Monaten Netflix inklusive - ab 39,99 Euro pro Monat . Zusätzlich erhält man die passende Book Cover Tastatur im Wert von 229,90 Euro kostenlos dazu. Damit lässt sich das Tablet ganz leicht in ein Notebook umwandeln.

An dieser Stelle sei erwähnt, dass sich das Netz von O2 in den letzten Jahren stark verbessert hat, was u.A. der Mobilfunk-Netztest 2021 des Magazins Connect zeigt. Das neue "Sehr Gut"- Testergebnis bezieht sich nicht nur auf die Netzabdeckung von O2 sondern auch auf die Qualität hinsichtlich mobiler Datennutzung.



Zum Angebot: Galaxy Tab S7+ WiFi mit Datenvolumen und 1 Jahr Streaming-Dienst gratis

Zum Angebot: Galaxy Tab S7 LTE mit Datenvolumen und 1 Jahr Streaming-Dienst gratis

Bsp. Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi mit o2-Vertrag

Vertrag: o2 my Data M 20 GB / L 60 GB

20 GB / 60 GB Highspeed-Datenvolumen (max.300 MBit/s)

4G LTE/5G

Vertragslaufzeit: 24 Monate

Schnelle Up- & Downloads

Video-Streaming in UHD-Qualität

12 Monate Streaming inklusive: Netflix, Sky Ticket oder O2 TV

Allnet-Flat Telefon- & SMS-Flat in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

Book Cover Keyboard gratis (nur bis 19.06.!)

Grundgebühr pro Monat: 59,99 Euro / 69,99 Euro



Gerät einmalig: 1 Euro

Versandgebühr: 4,99 Euro



Anschlusspreis: 49,99 Euro



Galaxy Tab S7+ WiFi mit Datenvolumen und 1 Jahr Streaming-Dienst gratis

Tipp: Datentarife von O2 für Tablets - zum surfen und streamen



Preisvergleich für Angebot Tab S7+ / 20 GB: 975 Euro Ersparnis!

Für das Tablet selbst zahlen Sie im Tarif einmalig 1 Euro. Hinzu kommen Versandkosten von 4,99 Euro und der Anschlusspreis von 49,99 Euro. Der Tarif "o2 my Data" kostet 19,99 Euro pro Monat. Insgesamt belaufen sich die Kosten für 24 Monate Vertragslaufzeit somit auf 536 Euro. Zieht man von dieser Summe den Standard-Preis für den o2-Vertrag ab (=480 Euro), bleiben noch 56 Euro, die man effektiv für das Galaxy Tab S7+ aufbringen muss.

Sieht man im Preisvergleich nach, findet man das Gerät mit 256 GB ab 799 Euro (günstigstes Angebot). Damit spart man beim Tablet mindestens 743 Euro. Außerdem bekommt man zusätzlich noch das Book Cover Keyboard geschenkt und erhält einen Streaming Dienst seiner Wahl ganze 12 Monate gratis dazu. Ein Netflix-Abo kostet beispielsweise knapp 96 Euro im Jahr. Das Book Cover Keyboard für das S 7+ erhält man im Handel ab 136 Euro . Damit spart man also noch zusätzlich 232 Euro. Insgesamt beläuft sich die Ersparnis im O2 my Data-Deal damit auf satte 975 Euro!

Zum Angebot Galaxy Tab S7+ WiFi mit Datenvolumen und 1 Jahr Streaming-Dienst gratis





Book Cover Keyboard im Wert von 229,90 Euro erhalten

So geht’s Schritt für Schritt:



Bestellen Sie zwischen dem 02.06.2021 und 19.06.2021 das Galaxy Tab S7+ oder Tab S7 bei O2 – mit oder ohne Vertrag. Registrieren Sie Ihr neues Tablet spätestens bis zum 11.07.2021 hier . Nach erfolgreicher Registrierung und Prüfung erhalten Sie das Book Cover Keyboard als Geschenk per Post – in der Regel innerhalb von 45 Tagen.



*Falls Sie Ihr Galaxy Tab S7+ oder Tab S7 innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist zurücksenden, müssen Sie auch das Book Cover Keyboard zurückgeben.

Zum Angebot Galaxy Tab S7+ WiFi mit Datenvolumen und 1 Jahr Streaming-Dienst gratis

Zum Angebot Galaxy Tab S7 LTE mit Datenvolumen und 1 Jahr Streaming-Dienst gratis

Alle Datentarife O2 my Data für Tablets