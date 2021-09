Galaxy Tab S7 FE WiFi: Großes Display, Stift und starker Akku

Oliver Eismann

In der Schule, an der Uni oder zum Zocken und Seriengucken: Das Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi überzeugt mit großem Display, Stift und starkem Akku.

Schluss mit den Sommerferien, an den Unis laufen die Vorlesungen wieder. Und wegen Corona haben jetzt noch mehr Schüler und Studierende ihren digitalen Assistenten in der Tasche dabei. Doch unterwegs zählt jedes Gramm: Der Laptop ist zu klobig und das Handy zu klein. Tablets hingegen haben den idealen Formfaktor. Vor allem, wenn ihr Touchscreen fast A4-Papiermaße hat und es sich trotzdem locker in der Schultasche verstauen lässt. Ein Schreib- und Skizzenstift gehört ebenfalls dazu. Dann ist so ein Fullsize-Display besonders praktisch für handschriftliche Notizen, Zeichnungen und zum Bearbeiten von Vorlesungs-PDFs. Platz genug außerdem fürs Multitasking, Filmegucken und Spielen. All diese Ansprüche erfüllt Samsungs neues Galaxy Tab S7 in der Fan Edition zum kleinen Preis.

Großes Display, S Pen und starker Akku

Das Samsung Galaxy Tab S7 FE WiFi überzeugt mit starkem Akku und seinem riesigen 12,4-Zoll-Display. Die Auflösung von 2560 x 1600 Pixel bietet dabei ausreichend Bildfläche, um in der Schule mitzuschreiben und kreativ mit Bildern und Videos zu arbeiten. Gut, dass der S-Pen beim S7 FE dazu im Lieferumfang enthalten ist. Riesenspaß macht der große Bildschirm aber auch beim Spielen und Filmegucken. Zwei Stereo-Lautsprecher und Dolby Atmos sorgen für die passende Soundkulisse. Dem Akku mit 10.090 mAh geht die Puste laut Samsung dabei erst nach 13 Stunden aus.

Für die erforderliche Performance sorgen im S7 Fan Edition der Snapdragon 778G Octa-Core-Prozessor sowie vier Gigabyte Arbeitsspeicher. Der interne Speicher ist mit 64 GB nicht sonderlich üppig ausgelegt. Aber: Per Micro-SD-Karte lässt er sich problemlos um bis zu 1 TB erweitern. Die Kameras sind für ein Tablet ausreichend. Die Hauptkamera knippst Bilder mit 8 Megapixel. Für Videochats und Selfies muss die 5-Megapixel-Frontkamera herhalten. Gestochen scharfe Bilder bei Videokonferenzen sind damit weniger zu erwarten.

Erhältlich ist das Galaxy Tab S7 FE WiFi in den Farben Silber (Mystic Silver), Schwarz (Mystic Black), Rose (Light Pink) und Grün (Light Green).

