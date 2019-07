Galaxy Tab S6: Gerüchte zum neuen iPad-Konkurrenten

Denise Bergert

Erste mutmaßliche Fotos des neuen Samsung-Tablets zeigen eine Doppel-Kamera und ein 10,5-Zoll-Display.

Vergrößern Das neue Galaxy Tab S6 könnte bereits im August erscheinen. © sammobile.com

Der Samsung-Blog SamMobile hat in dieser Woche erste mutmaßliche Fotos und Details zum neuen iPad-Konkurrenten von Samsung veröffentlicht. Der Tablet-PC wird demnach den Namen Samsung Galaxy Tab S6 tragen und über ein 10,5-Zoll-Display verfügen. Im Gehäuse sollen den Gerüchten zufolge der Snapdragon 855 von Qualcomm und sechs Gigabyte Arbeitsspeicher werkeln. Als Betriebssystem kommt Android 9 zum Einsatz.

Laut SamMobile wird das Galaxy Tab S6 in Speicher-Versionen mit 128 und 256 Gigabyte erhältlich sein. Ebenso wie der Vorgänger soll auch das Tab S6 über einen eigenen Stylus verfügen, der wie beim Galaxy Note 9 Bluetooth-fähig ist und an einer Aussparung an der Rückseite per Magnethalterung einrastet und auflädt. Wie aus den ersten mutmaßlichen Fotos des Tab S6 ersichtlich ist, wird der Tablet-PC über eine Dual-Kamera an der Rückseite verfügen – ein Debüt für Samsung-Tablets.

Das Galaxy Tab S6 soll in einer WLAN- und einer LTE-Variante in den Farben Grau, Blau und Braun erhältlich sein. Samsung plant den Mutmaßungen zufolge außerdem passendes Tastatur-Zubehör wie beim Galaxy Tab S5e . Unklar ist allerdings noch, wann Samsung das Galaxy Tab S6 offiziell ankündigen wird. Denkbar wäre eine Enthüllung im Rahmen der IFA am 9. August in Berlin.