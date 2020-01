Galaxy S9: Samsung liefert Android-10-Update aus

Panagiotis Kolokythas

Samsung liefert für das Galaxy S9 nun das Android-10-Update auch in Deutschland aus. Das steckt in dem Update.

Vergrößern Samsung Galaxy S9 ist auch heute noch ein sehr gutes Smartphone © Samsung

Nach einigen Verzögerungen hat Samsung nun mit der Auslieferung von Android 10 für das Galaxy S9 begonnen. Die Besitzer des Smartphones vermelden vermehrt, dass sie das Update auf Version G960FXXU7DTAA, G960FOXM7DTAA, G960FXXU7DTA3 nun auf ihrem Samsung-Smartphone zur Installation angeboten bekommen. Die Download-Größe liegt bei etwa 1,77 Gigabyte, es empfiehlt sich also, dass Update mit einer bestehenden WLAN-Verbindung durchzuführen und zu einem Zeitpunkt am Tag, an dem das Smartphone für längere Zeit nicht benötigt wird, denn die Installation des Android-10-Updates kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Android-10-Update für das Galaxy S9 aktualisiert das Gerät auch auf die Sicherheitspatch-Ebene vom 1. Januar 2020. Hinzu kommt mit One UI 2 die wichtigste große Änderung. Hinzu kommen Optimierungen und Bugfixes bei allen Funktionen des Smartphones. So werden etwa die Kamera-Performance und die Bewegungserkennung verbessert. Mit Samsungs One UI 2 soll auch das Suchen und Finden von Inhalten vereinfacht werden und der augenfreundlichere und Akku-sparende Dunkelmodus wird deutlich erweitert. Einen Überblick über alle Neuerungen, die One UI 2 mitbringt, erhalten Sie auf dieser Seite bei Samsung.



Das Samsung Galaxy S9 kam im März 2018 auf den Markt und kostete seinerzeit 849 Euro (UVP). Mittlerweile ist das Gerät laut dem PC-WELT-Preisvergleich für nur noch um die 510 Euro erhältlich. Einzelne (Privat-)Anbieter bieten das Gerät auch für knapp über 440 Euro an.



Einen Überblick darüber, welche Smartphones das Android-10-Update bereits erhalten haben oder erhalten werden, liefern wir Ihnen in diesem Beitrag. Die wichtigsten Neuerungen in Android Q (Android 10) stellen wir in diesem Ratgeber vor und die besten Tipps und Tricks für Android 10 finden Sie hier.



Samsung Galaxy S9 und S9+ im Test



Die besten Tipps & Tricks zum Samsung Galaxy S9 und S9+