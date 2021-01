Galaxy S21 (Plus, Ultra) vorbestellen und 260-Euro-Geschenk erhalten

Dennis Steimels

Wenn Sie ein Galaxy S20, S20+ oder S20 Ultra vorbestellen, dann bekommen Sie gratis Produkte im Wert von bis zu 260 Euro. Hier erfahren Sie alle Details.

Vergrößern Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra können bald vorbestellen © @evleaks

Samsung stellt seine neue Smartphone-Reihe bestehend aus dem Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra zwar erst am 14. Januar vor, doch schon jetzt wissen wir, welche Aktion Samsung für Vorbesteller auffahren wird ehe die Geräte wohl am 29. Januar in Deutschland auf den Markt kommen werden.

Laut Winfuture startet die Vorbestellphase mit der offiziellen Vorstellung am 14. Januar. Wer ein Galaxy S21 Ultra vorbestellt, der erhält zu seinem Smartphone auch gleich die neuen Wireless-In-Ears Galaxy Buds Pro im Wert von 229,99 Euro UVP dazu, die Samsung zusammen mit den Handys vorstellen wird. Bestellen Sie ein Galaxy S21 oder Galaxy S21+ vor, dann schenkt Samsung Ihnen die bereits verfügbaren Galaxy Buds Live , die im Preisvergleich ab 115 Euro kosten. Zusätzlich erhalten alle Vorbesteller - egal, welches S21-Modell sie kaufen - die neuen Samsung SmartTags im Wert von 29,99 Euro . Wer also ein Galaxy S21 Ultra vorbestellt, der staubt Gratis-Zugaben im Wert von insgesamt knapp 260 Euro ab!

So viel kosten die Galaxy-S21-Modelle

Alle Galaxy-S21-Geräte werden mit einem 5G-Modem in Deutschland beziehungsweise Europa auf den Markt kommen. Der Einstiegspreis für das Standard-Modell Galaxy S21 liegt bei 849 Euro UVP, womit es 50 Euro günstiger als sein Vorgänger Galaxy S20 ist. Für das Galaxy S21+ müssen Sie wohl mindestens 1049 Euro UVP auf den Tisch legen, also 50 Euro mehr als beim Galaxy S20+. Wer sich für das Spitzenmodell Galaxy S21 Ultra entscheidet, der steigt mit einem Preis von 1249 Euro UVP ein und zahlt damit 100 Euro weniger als für das S20 Ultra zum Start. Die teuerste Version wird angeblich 1429 Euro UVP kosten.



Wie zuvor werden Sie die Galaxy-S21-Serie nicht nur im eigenen Samsung-Shop vorbestellen können, sondern auch bei anderen großen Händlern wie Amazon, Media Markt, Saturn sowie verschiedenen Mobilfunkanbietern finden.

Wer die Geschenke von Samsung nicht benötigt und etwas Geduld mitbringt, der kann die Galaxy-S21-Geräte deutlich günstiger kaufen. In diesem Artikel verraten wir Ihnen den besten Kaufzeitpunkt auf Basis historischer Preisentwicklungen der Vorgänger-Modelle und geben Ihnen eine Preisprognose. Kleiner Spoiler: Bereits nach vier Wochen gibt es eine erste echte Kaufgelegenheit.



Galaxy S21: Diese Modelle wird es geben

Modell Speicher | Arbeitsspeicher Farben Preis (UVP) Galaxy S21 128GB/256GB | 8 GB RAM Grau, Weiß, Rosa, Violett ab 849 Euro Galaxy S21+ 128GB/256GB | 8 GB RAM Schwarz, Silber, Violett ab 1049 Euro Galaxy S21 Ultra 128GB/256GB/512GB | 12 GB RAM Schwarz, Silber 1249 bis 1429 Euro

