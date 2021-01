Galaxy S21 (Plus, Ultra) kaufen: Die besten Angebote

Dennis Steimels

Seite heute sind das Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra verfügbar. Wir zeigen Ihnen, wo Sie die Handys zum besten Preis kaufen können.

Vergrößern Galaxy S21, S21+ und S21 Ultra seit 29. Januar verfügbar © @evleaks

Samsung hat seine neue Smartphone-Reihe bestehend aus dem Galaxy S21, Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra (alle Infos) am 14. Januar vorgestellt. Die Vorbestellphase ist nun vorbei, seit dem 29. Januar sind die Geräte offiziell verfügbar. Die meisten Shops - mit günstigeren Ausnahmen - bieten die Geräte derzeit noch zum vorgegebenen Preis von Samsung an, die Sie in der nachfolgenden Tabelle finden. In den nächsten Tagen werden nach und nach mehr Händler die Geräte günstiger anbieten und Special-Deals anbieten, wie es bereits bei den Vorgängern war.

Diese Modelle gibt es und so viel kosten sie

Modell Speicher | Arbeitsspeicher Farben Preis (UVP) Galaxy S21 5G 128GB / 8GB RAM | 256 GB / 8 GB RAM Grau, Weiß, Pink, Violett 849 | 899 Euro Galaxy S21+ 5G 128GB / 8GB RAM | 256 GB / 8 GB RAM Schwarz, Silber, Violett 1049 | 1099 Euro Galaxy S21 Ultra 5G 128GB/256GB / 12 GB RAM | 512GB /16 GB RAM Schwarz, Silber 1249 | 1299 | 1429 Euro

Hier die Galaxy S21-Modelle kaufen

Bei Mobilcom-Debitel:

Alle Samsung Galaxy S21-Modelle ab 849 Euro



Alle Samsung Galaxy S21-Modelle direkt im Tarif-Bundle im Telekom- oder Vodafone-Netz

Bei Saturn:

Samsung Galaxy S21 5G ab 849 Euro

Samsung Galaxy S21+ 5G ab 1049 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G für 1249 Euro

Bei Amazon:

Samsung Galaxy S21 5G ab 849 Euro

Samsung Galaxy S21+ 5G ab 1049 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G ab 1249 Euro

Bei Media Markt:

Samsung Galaxy S21 5G ab 849 Euro

Samsung Galaxy S21+ 5G ab 1049 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G für 1249 Euro

Im Samsung-Store vorbestellen:

Alle Galaxy S21-Modelle ab 849 Euro

Bei WinSim:

Samsung Galaxy S21 5G im Tarif-Bundle im O2-Netz ab 1 Euro einmalig

Samsung Galaxy S21+ 5G im Tarif-Bundle im O2-Netz ab 1 Euro einmalig

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G im Tarif-Bundle im O2-Netz ab 1 Euro einmalig

Wer etwas Geduld mitbringt, der kann die Galaxy-S21-Geräte deutlich günstiger kaufen. In diesem Artikel verraten wir Ihnen den besten Kaufzeitpunkt auf Basis historischer Preisentwicklungen der Vorgänger-Modelle und geben Ihnen eine Preisprognose. Kleiner Spoiler: Bereits nach vier Wochen gibt es eine erste echte Kaufgelegenheit.



Hier finden Sie stets die günstigsten Angebote zur Galaxy-S21-Serie: