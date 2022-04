Galaxy S21 FE bei Amazon im Angebot - wie gut ist der Preis?

Panagiotis Kolokythas

Das Galaxy S21 FE 5G ist bei Amazon aktuell zu einem Amazon-Tiefstpreis von ab 599 Euro erhältlich. Es geht aber noch günstiger.

Vergrößern Bei Amazon im Angebot: Samsung Galaxy S21 FE 5G © Samsung

Die seit dem 11. Januar 2022 erhältlich Fan-Edition des Samsung Galaxy S21 ist aktuell bei den Amazon Osterangeboten (1. bis 13. April 2022) zu einem neuen Amazon-Tiefstpreis erhältlich. Das gilt sowohl für das Modell mit 128 GB internem Speicher und 6 Gigabyte Arbeitsspeicher als auch für das Modell mit 256 Gigabyte internem Speicher und 8 Gigabyte RAM:

Amazon-Deal: Galaxy S21 FE 5G 128 GB / 6 GB RAM für 599 statt 749 Euro (UVP)



Amazon-Deal: Galaxy S21 FE 5G 256 GB / 8 GB RAM für 699 statt 819 Euro (UVP)

So günstig waren die Galaxy-S21-FE-Modelle ( hier im Test ) noch nie bei Amazon erhältlich. Im Vergleich zum UVP hatte Amazon den Preis bereits mehrmals gesenkt, zuletzt auf 649 Euro (128 GB) bzw. 720 Euro (256 GB). Jetzt gibt es abermals einen Rabatt in Höhe von 50 bzw. 20 Euro. Amazon bietet aber das Galaxy S21 FE 5G nicht zum günstigsten Preis an!



Galaxy S21 FE 5G deutlich günstiger bei anderen Händlern

Es lohnt sich aber auch ein Blick über die folgenden Links in den PC-WELT-Preisvergleich, denn hier bieten viele andere Händler das Galaxy S21 FE 5G noch deutlich günstiger an. Das 128-GB-Modell gibt es bereits ab 500 Euro und das 256-GB-Modell ab etwa 590 Euro. Hier kann also im Vergleich zu den Amazon-Deals kräftig gespart werden.



Galaxy S21 FE 5G mit 6 GB/128 GB im PC-WELT-Preisvergleich



Galaxy S21 FE 5G mit 8 GB/256 GB im PC-WELT-Preisvergleich

Weitere Galaxy-Geräte bei der Amazon Osterangebote-Aktion im Angebot

Galaxy M12 für 129 Euro

Galaxy A22 5G für 159 Euro

Galaxy M52 5G für 249 Euro

Galaxy M33 5G für 299 Euro

Galaxy S20 FE 5G für 459 Euro

Galaxy S21 5G für 659 Euro

Galaxy S21+ 5G für 729 Euro