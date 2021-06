Galaxy S21 FE: Launch voraussichtlich erst im Oktober

Denise Bergert

Wegen Chip-Knappheit soll das Samsung Galaxy S21 FE Gerüchten zufolge erst im Oktober 2021 veröffentlicht werden.

Das Samsung Galaxy S21 FE könnte erst im Oktober erscheinen.

Bereits Anfang Juni gab es Gerüchte um einen verspäteten Launch von Samsungs neuem Galaxy S21 FE. In dieser Woche will das südkoreanische Branchen-Magazin Financial News nun weitere Details zum Launch des Smartphones aus brancheninternen Quellen erfahren haben. Laut dem Bericht soll Samsung seinen Partnern mitgeteilt haben, dass der für das Galaxy S21 FE geplante SoC Snapdragon 888 von Qualcomm nicht in ausreichenden Kapazitäten verfügbar sei. Aus diesem Grund solle der ursprünglich für August geplante Launch des Smartphones nun erst im Oktober 2021 erfolgen. Durch die Chip-Knappheit will Samsung den Gerüchten zufolge außerdem den Release der Hardware auf Europa und Nordamerika beschränken. In Südkorea und anderen asiatischen Märkten soll das Galaxy S21 FE angeblich nicht erscheinen.

Ob Samsung nur bei den nordamerikanischen Modellen des Galaxy S21 FE auf den Snapdragon-SoC setzt oder ob der Prozessor auch in den europäischen Versionen zum Einsatz kommen soll, ist nicht bekannt. Bislang hatte der Konzern in den europäischen Galaxy-Spitzenmodellen meist seinen hauseigenen Exynos-Prozessor verbaut. Auf Nachfrage von Financial News wurde die Release-Verschiebung des Galaxy S21 FE nur indirekt bestätigt. Laut Samsung sei diese Maßnahme nur eine von mehreren die aktuell vom Unternehmen geprüft würden. Einen früheren Release und eine Veröffentlichung in Asien will Samsung also noch nicht ausschließen. Bislang hat sich die internationale Chip-Knappheit noch nicht auf den Smartphone-Markt niedergeschlagen. Samsung scheint nun jedoch die ersten Auswirkungen zu spüren. Sollte die Knappheit andauern, könnten einige Smartphone-Modelle im Verlauf der zweiten Jahreshälfte teurer werden.