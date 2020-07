Galaxy S20 + Telekom-LTE-Tarif für unter 7 Euro monatlich

René Resch

Bei Media Markt und Saturn erhalten Sie aktuell das Samsung Galaxy S20 inklusive 18 GB LTE-Volumen der Telekom zu effektiven Kosten unter 7 Euro monatlich. Alle Details zum Top-Tarif finden Sie in diesem Artikel.

Vergrößern Galaxy S20 + Telekom-LTE-Tarif für unter 7 Euro im Monat © Media Markt / Saturn

Die Elektrofachhändler Media Markt und Saturn bieten wieder einen interessanten Tarif-Deal samt Top-Smartphone an. So gibt es aktuell das Samsung Galaxy S20 mit 128 GB Speicherplatz und 18 GB LTE-Tarif im Netz der Telekom zu Top-Konditionen. Die Tarifkosten belaufen sich dabei monatlich auf 34,99 Euro. Für das Galaxy S20 zahlen Sie einmalig nur 18,52 Euro sowie 39,99 Euro Anschlussgebühren. Effektiv zahlen Sie für den Tarif unter 87Euro monatlich, wie wir an dieser Stelle erklären.



Samsung Galaxy S20 + 18 GB LTE-Tarif zu Top-Konditionen bei Media Markt - Saturn



Samsung Galaxy S20 + 18 GB LTE-Tarif für 34,99 Euro: Die Details

Netz: Telekom



Datenvolumen: 18 GB Datenvolumen mit LTE bis zu 21,6 Mbit/s



Telefonie- und SMS-Flatrate



Freenet Hotspot-Flatrate



Grundgebühr: 34,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 58,51 Euro (Geräte: 18,52 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro)

Das Galaxy S20 erhalten Sie im Tarif „Green LTE 18 GB Rabatt“ inklusive 18 GB Highspeed-Datenvolumen und LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 21,6 Mbit/s im Netz der Telekom. Also ausreichend Daten-Volumen und LTE-Speed um Dienste wie Video- und Musik-Streaming zu nutzen oder auch größere Downloads von unterwegs zu tätigen. Wenn Ihr Datenvolumen vollständig genutzt wurde surfen Sie allerdings nur mit schleichenden 64 Kbit/s weiter. Neben dem Highspeed-Datenvolumen erhalten Sie eine Telefonie- und SMS-Flatrate sowie eine Hotspot-Flat von Freenet.



Die Effektivrechnung: Unter 7 Euro monatlich

Für das Smartphone zahlen Sie einmalig 18,52 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 34,99 Euro. Insgesamt belaufen sich die Gesamtkosten also auf 898,27 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit. Der Blick in den Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um ein starken Tarif-Deal handelt. Das Samsung Galaxy S20 mit 128 GB Speicherplatz wird sonst, je nach ausgewählter Farbe, zu Preisen zwischen 707,50 - 745,90 Euro angeboten. Wenn Sie nun den Gerätepreis von den Gesamtkosten von 928,75 Euro abziehen, zahlen Sie im besten Fall, umgerechnet nur noch 152,37 Euro, also 6,34 Euro monatlich (Effektivpreis - Gerätefarbe: Cloud Blue).



Samsung Galaxy S20 + 18 GB LTE-Tarif zu Top-Konditionen bei Media Markt - Saturn

Einschätzung zum Samsung Galaxy S20

Video-Beschreibung einblenden Samsung Galaxy S20 oder lieber doch das ältere Galaxy S10? Bei diesen Top-Geräten eine Entscheidung zu treffen, ist gar nicht so leicht, denn beide Modelle haben so ihre Vor- und Nachteile. In diesem Video nimmt Dennis euch die Entscheidung ein Stück weit ab und erklärt, worin die Unterschiede liegen.



