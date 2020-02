Galaxy S20: So sparen Sie 530 Euro & Galaxy Buds+ gibt es gratis

Dennis Steimels

Die Galaxy S20-Serie kostet zwischen 900 und 1550 Euro - um den Preis um bis zu 530 Euro zu reduzieren, bietet Samsung das Trade-In-Programm. Alt gegen neu. Wir verraten Ihnen die Vor- und Nachteile und ob es sich lohnt.

Vergrößern Bis zu 530 Euro auf ein Galaxy S20 sparen mit Samsuns Trade-In-Programm © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Samsung / PC-WELT

Nachdem Samsung seine neue Flaggschiff-Generation Galaxy S20 (zum Hands-On) am 11. Februar vorgestellt hat, können Sie es derzeit schon vorbestellen. Mit 900 bis 1550 Euro sind die Handys aber recht teuer - um Geld zu sparen, bietet Samsung das Trade-In-Programm an, bei dem Sie Ihr altes Handy gegen eines der Galaxy S20-Modelle tauschen können. Sie sparen dabei bis zu 530 Euro! Wir verraten Ihnen die Vor- und Nachteile des Programms.

Galaxy S20 (Plus, Ultra) vorbestellen und Galaxy Buds+ (Wert: 169 Euro) gratis



Samsungs Trade-In-Programm: Vor- und Nachteile

Bei dem Trade-In-Programm tauschen Sie Ihr altes gebrauchtes Handy (egal, ob Samsung, Apple, HTC und Co.) gegen das Aktionsgerät Galaxy S20, Galaxy S20+ oder Galaxy S20 Ultra. Dabei zahlt Ihnen der Ankaufdienst Teqcycle - mit dem Samsungs kooperiert - bis zu 530 Euro! Dafür muss Ihr Gerät natürlich in einem möglichst einwandfreien Zustand sein, darf keine Schäden aufweisen und der Lieferumfang muss vollständig sein.

Vergrößern Samsung Trade-In:Programm für Galaxy S20

Vorteil: Kaufen Sie das gewünschte Galaxy S20-Modell direkt im Samsung-Store , können Sie das Trade-In-Programm dazu nutzen, Ihr altes Handy einzutauschen. Dessen Ankaufswert wird dann direkt im Warenkorb abgezogen. Heißt: Sie zahlen bei Samsung nur den reduzierten Preis. Verkaufen Sie Ihr Handy woanders, dann müssen Sie zunächst den vollen Preis beim Händler bezahlen - bei so hohen Preisen von bis zu 1549 Euro UVP möchte das nicht jeder!



Nachteil: Für manche Handy-Modelle ist der Eintauschwert deutlich geringer als bei anderen Ankaufdiensten. Maximal können Sie den Preis für ein Galaxy S20-Gerät um 530 Euro reduzieren. Und dafür müssen Sie ein iPhone XS mit 512 GB im Top-Zustand abgeben. Andere Ankaufdienste zahlen Ihnen dafür bis zu 625 Euro im Zustand "Wie Neu". Ein Huawei P30 Pro bringt Ihnen einen Rabatt von bis zu 390 Euro ein. Die Webseite Wirkaufens bietet Ihnen für das Handy bis zu 531 Euro.

Tipp: Vergleichen Sie unbedingt die Preise verschiedener Ankaufdienste über handyverkauf.net . So haben Sie einen guten Überblick darüber, was Ihr altes Handy noch wert ist. Entscheiden Sie dann, was Ihnen wichtiger ist: Direkt weniger für das Galaxy S20, S20+ oder S20 Ultra zu zahlen. Oder mehr Geld für das alte Smartphone zu bekommen, aber das S20-Modell zunächst zum vollen Preis zu bezahlen.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen sowie die Nutzungsbedingungen von Teqcycle des Trade-In-Programms.



Galaxy S20+ oder S20 Ultra vorbestellen und Galaxy Buds+ gratis abstauben

Wer ein Galaxy S20+ oder S20 Ultra bis zum 8. März bestellt, dem schenkt Samsung die Bluetooth-Kopfhörer Galaxy Buds+ im Wert von 169 Euro UVP. Dafür müssen Sie Ihr Handy bis zum 14. April registrieren . Diese Aktion gilt nicht für das Galaxy S20.