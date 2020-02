Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra vorbestellen: Galaxy Buds+ gratis abstauben

Dennis Steimels

Wenn Sie ein Galaxy S20+ oder S20 Ultra vorbestellen, dann schenkt Samsung Ihnen die Galaxy Buds+. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Bluetooth-Kopfhörer bekommen.

Vergrößern Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra können Sie hier vorbestellen © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Samsung / PC-WELT

Samsung hat am 11. Februar seine neue Flaggschiff-Serie Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra vorgestellt - hier geht's zum Hands-On . Sie können die Geräte derzeit in vielen Online-Shops vorbestellen, ehe die Smartphones am 13. März dann offiziell ihren Marktstart feiern. Wer ein Galaxy S20+ oder S20 Ultra bis zum 8. März bestellt, dem schenkt Samsung die Bluetooth-Kopfhörer Galaxy Buds+ im Wert von 169 Euro UVP. Dafür müssen Sie Ihr Handy bis zum 14. April registrieren . Diese Aktion gilt nicht für das Galaxy S20.



Galaxy S20: Diese Modelle gibt es und so viel kosten sie

Modell Speicher / Arbeitsspeicher Farben Preis (UVP) Galaxy S20 128GB / 8 GB RAM Pink, Blau, Grau 899 Euro Galaxy S20 5G 128 GB / 12 GB RAM Pink, Blau, Grau 999 Euro Galaxy S20+ 128 GB / 8 GB RAM Blau, Grau, Schwarz 999 Euro Galaxy S20+ 5G 128 GB / 12 GB RAM Blau, Grau, Schwarz 1099 Euro Galaxy S20+ 5G 512 GB / 12 GB RAM Blau, Grau, Schwarz 1249 Euro Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB / 12 GB RAM Grau, Schwarz 1349 Euro Galaxy S20 Ultra 5G 512 GB / 16 GB RAM Grau, Schwarz 1549 Euro

Hier die Galaxy S20-Modelle vorbestellen

Bei Amazon:

Samsung Galaxy S20 für 899 Euro

Samsung Galaxy S20+ für 999 Euro

Samsung Galaxy S20+ 5G für 1099 Euro

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ab 1349 Euro

Bei 1&1 vorbestellen:

Samsung Galaxy S20 bei 1&1

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G bei 1&1



Bei Telekom vorbestellen:

Alle Galaxy S20-Modelle bei Telekom



Im Samsung-Store vorbestellen:

Hier gibt's alle Galaxy S20-Modelle ab 899 bis zu 1549 Euro



Und hier finden Sie günstige Angebote zu den Vorgängern Galaxy S10 und S10+:

Erste Einschätzung zum Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra

Die Galaxy S20-Serie ist ein würdiger Nachfolger der Galaxy S10-Reihe. Frisches Design mit schönen Farben und die beste Technik, die der Markt derzeit hergibt. Allen voran begeistert das Galaxy S20 Ultra als Spitzenmodell mit seiner überaus starken Kamera, die wirklich nahezu jedes Foto-Szenario abdeckt. Beim S20 und S20+ gibt es hier etwas weniger Entwicklung,vermutlich reicht hier auch ein Galaxy S10 oder S10+ noch - das wird unser ausführliche Kameravergleich noch klären.

Auch die restliche Ausstattung ist top mit 5G, neuester CPU, großem Akku und 120-Hertz-Display. Dennoch sei dazu gesagt: Das spannendste Modell der neuen Generation ist definitiv das S20 Ultra. Die anderen beiden Modelle sind ein gutes Update zu ihren Vorgängern. Wer aber die Crème de la Crème sucht, muss eben zum Ultra und dafür auch tief in die Tasche greifen.