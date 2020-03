Galaxy S20 (Plus, Ultra) jetzt schon vor Marktstart kaufen

Dennis Steimels

Bereits vor Marktstart können Sie Samsungs neue Galaxy S20-Serie kaufen. Wir zeigen Ihnen, wo es die Angebote jetzt schon gibt.

Vergrößern Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra können Sie hier vorbestellen © pisitnamtasaeng/Shutterstock.com / Samsung / PC-WELT

Bis kürzlich konnten Sie Samsungs neueste Handy-Generation S20, S20+ und S20 Ultra vorbestellen, ehe sie am 13. März offiziell im Handel erscheinen sollten. Tatsächlich aber können Sie die Smartphones bereits heute kaufen - 2 Tage vor Marktstart! Denn Media Markt und Saturn haben ausgewählte Modelle des Galaxy S20 bereits auf Lager, die nach Bestellung "sofort abholbereit" sind. Heißt: Sie bestellen Ihr Galaxy S20 ganz einfach online, wählen "Abholung im Markt" aus, bestimmen Ihre Filiale in der Nähe und schließen die Bestellung ab. Sobald Sie die Abholbestätigung per Mail erhalten, können Sie das Smartphone im Markt vor Ort abholen.

Alle Galaxy S20-Modelle bei Media Markt ansehen

In der Regel sind vor allem die beiden Modelle Galaxy S20 und S20+ bei Media Markt und Saturn vorrätig. Das Galaxy S20 Ultra ist hingegen häufig erst in vier Wochen lieferbar. Aber das ist von Stadt zu Stadt und von Markt zu Markt unterschiedlich. Hier sollten Sie online die Marktlage scannen.



Hinweis: "Sofort abholbereit" bedeutet, dass der entsprechende Markt das Produkt auf Lager hat und nicht erst bestellen muss. Die Bestätigung per Mail, um das Gerät abholen zu können, sollte also kurz nach Bestellung in Ihrem Postfach eintrudeln. Trotzdem kann es zu leichten Verzögerungen kommen. Sie können das gewünschte Modell in der Regel auch direkt im Laden kaufen. Rufen Sie am besten vorher im Markt an, um sicher zu gehen, dass Sie das Galaxy S20 in den Regalen finden und es nicht nur für Abholer der Online-Bestellung bereitsteht.



Natürlich können Sie sich Ihr Smartphone auch nach Hause liefern lassen, dann dauert es aber auch länger. Ihr Galaxy S20 von Media Markt und Saturn halten Sie laut Online-Shop spätestens am Samstag in den Händen. Amazon liefert Ihnen das Handy bis Freitag. den 13. März nach Hause. Also am Tag des offiziellen Marktstarts. Die Lieferzeit ist ausgehend vom heutigen Tag, den 11. März 2020.



Galaxy S20: Diese Modelle gibt es und so viel kosten sie

Modell Speicher / Arbeitsspeicher Farben Preis (UVP) Galaxy S20 128GB / 8 GB RAM Pink, Blau, Grau 899 Euro Galaxy S20 5G 128 GB / 12 GB RAM Pink, Blau, Grau 999 Euro Galaxy S20+ 128 GB / 8 GB RAM Blau, Grau, Schwarz 999 Euro Galaxy S20+ 5G 128 GB / 12 GB RAM Blau, Grau, Schwarz 1099 Euro Galaxy S20+ 5G 512 GB / 12 GB RAM Blau, Grau, Schwarz 1249 Euro Galaxy S20 Ultra 5G 128 GB / 12 GB RAM Grau, Schwarz 1349 Euro Galaxy S20 Ultra 5G 512 GB / 16 GB RAM Grau, Schwarz 1549 Euro





Hier können die Galaxy S20-Modelle bestellen

Erste Einschätzung zum Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra

Video-Beschreibung einblenden Galaxy S20, Galaxy S20+ und Galaxy S20 Ultra - das sind die neuen Flaggschiff-Smartphones von Samsung und die direkten Nachfolger des Galaxy S10 bzw. Galaxy S10+. Und um die Verwirrung komplett zu machen, erscheinen das Galaxy S20 und das Galaxy S20+ zusätzlich noch in einer 5G-Version - das Galaxy S20 Ultra gibt's nur mit 5G.

Designmäßig ähneln die S20-Modelle stark den Vorgängern - nur die Kamera hat sich deutlich verändert und die Frontkamera sitzt nun in der Mitte statt in der rechten oberen Ecke. Auch die Displays sind größer geworden und messen nun 6,2, 6,7 und riesige 6,9 Zoll. Außerdem spendiert Samsung den Displays flotte 120 Hz Bildwiederholrate. Obendrauf gibt's eine 108-Megapixel-Kamera mit Mega-Zoom und 8K-Videoaufnahmen, bis zu 5000 mAh Akkukapazität und die neue Exynos 990 CPU.

Was die neuen Super-Smartphones kosten und wie unser erster Eindruck ist, erfahrt Ihr in diesem Video.



Die Galaxy S20-Serie ist ein würdiger Nachfolger der Galaxy S10-Reihe. Frisches Design mit schönen Farben und die beste Technik, die der Markt derzeit hergibt. Allen voran begeistert das Galaxy S20 Ultra als Spitzenmodell mit seiner überaus starken Kamera, die wirklich nahezu jedes Foto-Szenario abdeckt. Beim S20 und S20+ gibt es hier etwas weniger Entwicklung,vermutlich reicht hier auch ein Galaxy S10 oder S10+ noch - das wird unser ausführliche Kameravergleich noch klären.

Samsung Galaxy S20, S20+ und S20 Ultra im Hands-On



Auch die restliche Ausstattung ist top mit 5G, neuester CPU, großem Akku und 120-Hertz-Display. Dennoch sei dazu gesagt: Das spannendste Modell der neuen Generation ist definitiv das S20 Ultra. Die anderen beiden Modelle sind ein gutes Update zu ihren Vorgängern. Wer aber die Crème de la Crème sucht, muss eben zum Ultra und dafür auch tief in die Tasche greifen.