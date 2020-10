Galaxy S20 FE mit 20-GB-Tarif im Mega-Deal + 100 Euro Cashback

Dennis Steimels

Für kurze Zeit bekommen Sie das Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition) inklusive LTE-Tarif mit 20 GB Datenvolumen zum absoluten Top-Preis. Zusätzlich erhalten Sie 100 Euro Guthaben für Samsung Pay. Hier finden Sie die Details zum Schnäppchen-Angebot.

Bei DeinHandy gibt es derzeit ein richtig starkes Angebot zum neuen Samsung Galaxy S20 FE ( Fan Edition) . Bis zum 11.11.20 gibt es dort das S20 FE mit 128 GB Speicher im Bundle mit dem Tarif "O2 Free M Aktion", der 20 GB Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s bietet. Für das Handy zahlen Sie jetzt einmalig nur 9 Euro statt 149 Euro und der Tarif kostet monatlich nur 23,99 statt 29,99 Euro. Heißt: Sie sparen satte 284 Euro innerhalb der Vertragslaufzeit von zwei Jahren! Zusätzlich erhalten Sie 100 Euro Guthaben auf Ihren Samsung-Pay-Account, mit dem Sie kabellos bezahlen können. Die Besonderheit: Sie zahlen für das Bundle weniger, als das Handy alleine laut UVP kostet.

Zum Angebot: Galaxy S20 FE mit 20 GB LTE-Tarif und 100 Euro Samsung-Pay-Guthaben



Samsung Galaxy S20 FE + 20-GB-Tarif + 100 Euro Guthaben: Das sind die Konditionen

Netz: O2

Tarif: O2 Free M Aktion

Datenvolumen: 20 GB mit bis zu 225 Mbit/s LTE



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr pro Monat: 23,99 Euro

Einmalige Geräekosten: 9 Euro



Anschlussgebühr 39,99 Euro

Smartphone: Samsung Galaxy S20 FE 128 GB

Geschenkt: 100 Euro Guthaben für Samsung Pay

Bundle-Aktion läuft bis zum 11.11.2020

Samsung hat erst am 23. September mit dem Galaxy S20 FE das neueste Mitglied der S20-Serie vorgestellt, das auf den Wünschen und den am häufigsten genutzten Funktionen basiert. Heißt: Das Galaxy S20 FE bietet viele beliebte Top-Features der bisherigen S20-Modelle wie ein 120-Hertz-Display, eine Speichererweiterung, eine starke Kamera, 5G und einen großen Akku. Das Beste aber ist, dass dieses Handy deutlich weniger zum Start kostet als die aktuellen S20-Modelle. Damals musste man mindestens 899 Euro UVP für ein S20 hinblättern, das S20 FE mit 128 GB Speicher kostet dagegen nur 633 Euro UVP!

Und jetzt bekommen Sie das Handy schon inklusive 20-GB-Tarif für weniger! Denn die Gesamtkosten für den Tarif auf zwei Jahre Vertragslaufzeit gerechnet liegen bei 624,75 Euro und damit unter dem Betrag, den Samsung nur für das Handy verlangt! Zusätzlich erhalten Sie außerdem noch 100 Euro Guthaben für Samsung Pay. Dieser Deal ist also wirklich sehr stark!

So erhalten Sie 100 Euro Guthaben für Samsung Pay

Noch bis zum 18.11.2020 veranstaltet Samsung die Aktion "Happy Payday". Bis zu diesem Tag müssen Sie das Aktionsgerät bestellen und sich anschließend in der vorinstallierten Samsung-Members-App unter der Rubrik "Vorteile" registrieren. Hierfür haben Sie bis zum 13.12.2020 Zeit. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von 100 Euro auf Ihren Samsung-Pay-Account. Samsung Pay ist übrigens erst kürzlich in Deutschland gestartet - mit Samsung Pay können Sie mit Ihrem Smartphone kabellos bezahlen.