Galaxy S20 FE (5G) vorbestellen: Galaxy Fit2 gratis dazu

Wenn Sie das brandneue Galaxy S20 FE (Fan Edition) vorbestellen, dann schenkt Samsung Ihnen den Fitnesstracker Galaxy Fit2. Hier finden Sie alle Infos.

Samsung hat am 23. September mit dem Galaxy S20 FE das neueste Mitglied der S20-Serie vorgestellt, das auf den Wünschen und den am häufigsten genutzten Funktionen basiert. Mit dem S20 FE verfolgt Samsung den Ansatz “Top-Smartphone zum attraktiven Preis” und greift damit unter anderem OnePlus, aber auch Apple mit dem iPhone SE an! Heißt: Das Galaxy S20 FE bietet viele beliebte Top-Features der bisherigen S20-Modelle wie ein 120-Hertz-Display, eine Speichererweiterung, eine starke Kamera, 5G und einen großen Akku. Das Beste aber ist, dass dieses Handy deutlich weniger zum Start kostet als die aktuellen S20-Modelle. Damals musste man mindestens 899 Euro UVP für ein S20 hinblättern, das S20 FE kostet dagegen nur 633 Euro ! Mit doppeltem Speicher - also 256 GB - 701 Euro und mit 5G 730 Euro.

Bestellen Sie ein Galaxy S20 FE oder Galaxy S20 FE 5G vor, dann erhalten Sie im Aktionszeitraum noch bis zum 01.10.2020 wahlweise den Fitnesstracker Galaxy Fit2 (im Wert von 48 Euro ) oder ein Xbox-Gaming-Paket bestehend aus einem Gaming-Controller für das Smartphone und einer kostenfreien 3-monatigen Xbox Game Pass Ultimate Mitgliedschaft gratis mit dazu. Wer das Handy nicht im Samsung-Shop, sondern bei einem der teilnehmenden Händler kauft, der muss sein Gerät bis spätestens 23.10.2020 über die vorinstallierte Samsung-Members-App registrieren. Hier finden Sie die genauen Teilnahmebedingungen .





Hier können Sie das Galaxy S20 FE (5G) vorbestellen

Bei Amazon:

Samsung Galaxy S20 FE 128 GB für 633 Euro



Samsung Galaxy S20 FE 256 GB für 701 Euro

Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB für 730 Euro



Bei Media Markt:

Samsung Galaxy S20 FE 128 GB für 633 Euro



Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB für 730 Euro

Bei Saturn:

Samsung Galaxy S20 FE 128 GB für 633 Euro



Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 GB für 730 Euro



Bei Klarmobil vorbestellen:

Samsung Galaxy S20 FE 128 GB + 10 GB LTE-Tarif im D-Netz für 24,99 Euro monatlich

Bei WinSIM vorbestellen:

Samsung Galaxy S20 FE 128 GB + 5 GB LTE-Tarif im O2-Netz für 29,99 Euro monatlich



Im Samsung-Store vorbestellen:

Hier gibt's alle Galaxy S20-FE-Modelle ab 633 Euro