Galaxy Note20 Ultra mit unbegrenztem Datenvolumen & 5G-Speed zum Top-Preis

Dennis Steimels

Bei O2 gibt es das brandneue und starke Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G mit unbegrenztem Datenvolumen, um das volle Potenzial zu nutzen. Hier finden Sie alle Infos.

Vergrößern Galaxy Note20 Ultra mit starkem O2-Tarif im Angebot © Samsung

Das Galaxy Note 20 Ultra 5G ist Samsungs neuestes und bestes Smartphone-Flaggschiff. Es kommt mit einem riesigen AMOLED-Display, das in QHD+ auflöst, einem hochwertigen und schicken Design, einer besonders guten Kamera für alle möglichen Foto-Szenarien, einer hohen Performance und hat zusätzlich noch den Stift S Pen mit an Bord. Passend dazu bietet O2 das Top-Handy im Bundle mit seinem Flaggschiff-Tarif Free Unlimited Max zu starken Konditionen an, da Sie für kurze Zeit satte 20 Euro pro Monat sparen. Effektiv zahlen Sie unter 25 Euro monatlich , wie wir an dieser Stelle erklären .



Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G + unbegrenztes Datenvolumen und 5G-Speed



Netz: O2



unbegrenztes Datenvolumen mit bis zu 225 Mbit/s



5G-fähig (schnelle Up- und Downloads, 4K-Streaming & Co.)

Telefonie- und SMS-Flatrate



EU-Roaming

Laufzeit: 24 Monate



Grundgebühr: 64,99 statt 84,99 Euro pro Monat



Einmalige Kosten: 87,10 Euro (Handy: 42,25 Euro, Anschlussgebühr: 39,99 Euro, Versand: 4,86 Euro)

Aktion endet am 25.09.2020 um 15 Uhr

Durch den aktuellen Herbst-Deal bei O2 sparen Sie satte 20 Euro auf die monatlichen Kosten, weshalb das Angebot sehr gut ist! Sie bekommen das derzeitige Samsung-Flaggschiff Galaxy Note20 Ultra 5G mit seinem S Pen inklusive unbegrenztem Datenvolumen und 5G-Speed, wodurch Sie wirklich auch die Vorteile des Smartphones ausnutzen können. Heißt: Sie können so viel im Internet surfen und so viele Videos und Filme in bester 4K-Qualität auf dem riesigen Display streamen, wie Sie möchten! Wenn Sie also eines der aktuell besten Smartphones auf dem Markt zusammen mit einem 5G-fähigen Tarif suchen, der auch noch unbegrenztes Datenvolumen besitzt, dann ist dies ein sehr starkes Angebot!



Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G + unbegrenztes Datenvolumen und 5G-Speed

Die Effektivrechnung: Unter 25 Euro monatlich

Für das Smartphone zahlen Sie einmalig 42,25 Euro. Der Anschlusspreis beträgt 39,99 Euro und die Versandkosten 4,86 Euro. Als monatliche Grundgebühr zahlen Sie 64,99 Euro. Die Gesamtkosten belaufen sich entsprechend auf 1646,86 Euro für die 24-monatige Vertragslaufzeit. Der Blick in den PC-WELT-Preisvergleich zeigt, dass es sich hierbei um ein starken Tarif-Deal handelt. Das Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G mit 256 GB Speicherplatz wird zu Preisen ab 1064 Euro angeboten. Wenn Sie nun den Gerätepreis von den Gesamtkosten abziehen, zahlen Sie umgerechnet nur noch einen Effektivpreis von 582,86 Euro, also 24,29 Euro monatlich.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G im Hands-On

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!