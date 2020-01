Galaxy A51 und A71 inklusive Geschenk und Galaxy Buds im Samsung-Store kaufen

Dennis Steimels

Samsungs neue Mittelklasse Galaxy A51 und Galaxy A71 ist jetzt verfügbar. Im Aktionszeitraum können Sie ordentlich Geld sparen. Wir verraten Ihnen alle Infos.

Vergrößern Samsung Galaxy A51 und Galaxy 71 jetzt kaufen © pisit.namtasaeng.PS/Shutterstock.com / Samsung / PC-WELT

Neben den neuen Lite-Versionen vom Galaxy S10 und Galaxy Note 10 hat Samsung mit dem Galaxy A51 und Galaxy A71 die beiden Nachfolger der besonders beliebten Smartphones Galaxy A50 und A70 Anfang des Jahres für den deutschen Markt angekündigt. Und jetzt können Sie die Geäte nach nur wenigen Tagen auch schon im Samsung-Store bestellen . Das Galaxy A51 kostet 369 Euro, das Galaxy A71 kostet genau 100 Euro mehr. Für die attraktiven Preise bieten die Modelle ein besonders schickes Design, in dem auch das kommende Galaxy S11 beziehungsweise Galaxy S20 erscheinen wird. Außerdem trumpfen die Handys jeweils mit einer Quad-Kamera sowie einem großen Akku auf. Ab Werk ist natürlich Android 10 installiert.



Samsung Galaxy A51 & Galaxy A71 + Geschenk im Samsung-Store ansehen

Kaufen Sie ein Galaxy A51 oder Galaxy A71 im Samsung-Store, dann bekommen Sie ein Akkupack (Wert: 15,90 Euro) gratis und für eine Zuzahlung von lediglich 49 Euro sogar die Bluetooth-Kopfhörer Galaxy Buds in Schwarz dazu, die im Preisvergleich mindestens 125 Euro kosten. Die Aktion endet am 27. Januar 2020. Insgesamt sparen Sie rund 92 Euro. Das Galaxy A51 wird sofort versandt, das Galaxy A71 können Sie vorbestellen, den voraussichtlichen Versand gibt Samsung mit dem 23. Januar 2020 an. Beide Smartphones gibt es in den Farben Blau, Schwarz und Weiß. Beide sind mit einem 128 GB großen Speicher ausgestattet, den Sie via Micro-SD-Karte um weitere 512 GB erweitern können. Die beiden Handys haben außerdem eine volle Dual-SIM-Unterstützung, es gibt nämlich insgesamt drei Karten-Slots.



Bei Alternate und Notebooksbilliger können Sie die beiden Samsung-Smartphones vorbestellen. Der Liefertermin ist aktuell allerdings noch unbekannt. Weitere Shops werden folgen.

Immer noch sehr beliebt und interessant ist das Galaxy A50. Hier gibt es das Handy günstig:

Hier finden Sie die Spezifikationen auf einen Blick: