Galaxy A51 mit 10 GB LTE im Vodafone-Netz für rund 7 Euro effektiv

7,20 Euro zahlen Sie effektiv gerechnet für diesen Handytarif mit satten 10 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz! Und mit dem Galaxy A51 bekommen Sie das beliebteste Samsung-Handy auf dem Markt.

Bei preisboerse24 gibt es derzeit ein attraktives Galaxy A51-Bundle im Angebot. Zum aktuell meist verkauften Samsung-Handy Galaxy A51 bekommen Sie einen Otelo-Tarif mit 10 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz zum Top-Preis. Einmalig kostet das Galaxy A51 nur 4,95 Euro. Die monatliche Grundgebühr für das Bundle beträgt 19,99 Euro, die Anschlussgebühr von 39,99 Euro wird Ihnen erstattet. Effektiv gerechnet ergibt sich ein monatlicher Tarifpreis von lediglich 7,20 Euro, wie Sie hier in der Einzelrechnung sehen .



Das sind die Konditionen

Netz: Vodafone

Anbieter: Otelo



Tarif: Allnet-Flat Classic



Datenvolumen: 10 GB mit bis zu 21,6 Mbit/s LTE



Flat Telefonie & SMS



Flat EU-Roaming

Grundgebühr: 19,99 Euro pro Monat

Einmalige Kosten Gerät: 4,95 Euro

Anschlussgebühr 39,99 Euro (via App erstattbar)

Laufzeit: 24 Monate

Zum derzeit beliebtesten Handy Galaxy A51 erhalten Sie 10 GB LTE-Datenvolumen mit einer Geschwindigkeit von 21,6 Mbit/s. Mit dem Datenvolumen können Sie unterwegs zwischendurch auch Videos streamen, ohne Gefahr zu laufen, gleich gedrosselt zu werden. Die Geschwindigkeit ist in Ordnung, könnte aber höher sein. Gegen einen Aufpreis von 1,99 Euro pro Monat surfen Sie mit 50 Mbit/s. In der Regel reicht der Standard-Speed aber für alle alltäglichen Surfgewohnheiten aus.

Das Smartphone ist ein Einsteiger/Mittelklasse-Smartphone mit modernem Design, tollem Display, einer Mehrfach-Kamera und einem großen Akku für eine lange Akkulaufzeit. Allerdings könnte die Performance etwas höher sein.



Die Einzelrechnung: Effektiv 7,20 Euro monatlich

Über die Vertragslaufzeit von zwei Jahren gerechnet ergibt sich ein Gesamtpreis von 484,71 Euro (inklusive Erstattung der Anschlussgebühr). Im Preisvergleich kostet das Galaxy A51 mit 128 GB rund 312 Euro. Ziehen wir nun diesen Betrag von den Gesamtkosten des Tarifs ab, dann ergibt sich ein Preis von 172,71 Euro für den Handyvertrag im Vodafone-Netz mit 10 GB LTE-Datenvolumen. Die monatlichen Effektivkosten betragen dementsprechend 7,20 Euro.

