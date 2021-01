Gabe Newell: Valve will wieder eigene Spiele entwickeln

Michael Söldner

Der Steam-Betreiber will künftig wieder mehr eigene Spiele entwickeln, die eine starke Geschichte bieten.

Vergrößern Das VR-Spiel "Half-Life: Alyx" hat Valve wieder für die Entwicklung eigener Spiele motiviert. © steampowered.com

Mit „Half-Life 2“ hat Valve Spielegeschichte geschrieben. In den vergangen Jahren wurden aber nur noch selten Spiele beim Betreiber von Steam selbst entwickelt. Dies könnte sich bald ändern: Firmenchef Gabe Newell gab in einem Interview mit der Webseite 1 News bekannt, dass sich aktuell mehrere Spiele bei Valve in der Entwicklung befinden würden. Mit den Arbeiten am VR-Spiel „Half-Live: Alyx“ habe man sehr gute Erfahrungen gemacht. Es mache Spaß, endlich wieder Singleplayer-Spiele zu veröffentlichen. Der Erfolg des Spiels habe Valve laut Newell dazu beflügelt, an weiteren Spielen zu arbeiten.

Konkrete Angaben zu den neuen Spielen von Valve machte Newell aber nicht. In der Gerüchteküche wird das Projekt namens „Citadel“ schon lange als nächster großer Hit von Valve gehandelt. Im Code der Dota-2-Engine Source 2 entdeckten findige Nutzer Hinweise auf diesen Titel, der Schleichelemente, Wegfindung und eine Minimap enthalten soll. Hierzu wollte sich der Valve-Chef aber nicht äußern. Er beteuerte, noch nie etwas von diesem Projekt gehört zu haben. Intern würde man sehr viele Code-Namen verwenden, die sich auch häufig ändern. Valve will sich offenbar künftig auf Spiele mit einer starken Einzelspieler-Komponente konzentrieren. Dies stellt einen Richtungswechsel dar, schließlich hatte der Konzern in den vergangenen Jahren mit Multiplayer-Titeln wie „Dota 2“ oder „Counter-Strike: Global Offensive“ sehr viele Spieler begeistern können.

Top 50: Die besten PC-Spiele aller Zeiten