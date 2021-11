GTA Trilogy: Video zeigt Unterschiede zum Original

Michael Söldner

Rockstar Games hat zum Release der Remastered-Trilogy von GTA ein Vergleichsvideo zum Original veröffentlicht.

Vergrößern Speziell "GTA: San Andreas" wirkt in der Remastered-Trilogy nicht mehr so überfordert wie im Original. © rockstargames.com

Das legendäre „Grand Theft Auto 3“ feiert aktuell sein 20-jähriges Jubiläum. Rockstar Games nimmt dies zum Anlass, um eine Remastered-Trilogy von „GTA 3“, „GTA: Vice City“ und „GTA: San Andreas“ für PC und Konsole in den Handel zu bringen. Seit heute steht die „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ zum Download bereit. Fans waren bislang verunsichert, inwieweit Rockstar Games den Look der liebgewonnenen Titel beibehalten und gleichzeitig eine optische Frischzellenkur durchführen kann. Mit einem nun veröffentlichten Vergleichsvideo sollen Fans sich selbst einen Eindruck von den grafischen Unterschieden machen können.

Steuerung aus „GTA 5“

Im Gegensatz zu ähnlichen Remaster-Spielen, die lediglich die Auflösung und Framerate erhöhen, wurden in der „GTA Trilogy – The Definitive Edition“ alle Texturen deutlich verbessert. Dazu kommen schönere Lichteffekte, Animationen und Charaktermodelle. Weiterhin hat Rockstar Games viele Steuerungselemente an „GTA 5“ angepasst. Fahrzeuge sollen sich so deutlich besser steuern lassen. Auch Feuergefechte sollen nicht mehr wie in den Originalen zum reinen Glücksspiel geraten.

4K-Auflösung und 60 fps

Im Video werden die Originale dem jeweiligen Remaster-Gegenstück gegenübergestellt. Dabei wird schnell deutlich, inwieweit die in die Jahre gekommenen Spiele nun deutlich zeitgemäßer wirken. Der dadurch entstehende Look könnte zwar einige Fans stören, für die Vielzahl der Spieler, die die Teile bislang verpasst haben, dürfte die Frischzellenkur wohl aber eine willkommene Neuerung sein. Speziell 4K-Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde sind heute deutlich schöner anzusehen als die Originale mit geringer Sichtweite und aufploppenden Gebäuden.







