GTA The Trilogy: Neuer Trailer veröffentlicht

Denise Bergert

Der neue Trailer zu „Grand Theft Auto: The Trilogy“ zeigt die überarbeitete Grafik der drei „GTA“-Spiele.

Vergrößern Rockstar Games hat die Grafik von GTA-Klassikern überarbeitet. © Rockstar Games

Rockstar Games hat in dieser Woche einen neuen Trailer zu „ Grand Theft Auto: The Trilogy “ veröffentlicht. Der Clip zeigt die überarbeitete Grafik der drei enthaltenen Spiele „Grand Theft Auto 3“, „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“ mit Vergleichsvideos in Bewegung.

Rockstar Games hat in den überarbeiteten Versionen unter anderem die Auflösung erhöht und die Texturen verbessert. Fans der Reihe erwarten außerdem Charakter-Modelle mit höherer Polygon-Anzahl und eine angepasste Beleuchtung. Die Steuerung soll sich nun ebenfalls moderner anfühlen. Die Figuren wirken jedoch im Vergleich zu den neueren „GTA“-Spielen comic-hafter.

Ein Schnäppchen ist die „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ aber nicht. Für Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch und PC soll das Bundle mit allen drei Spielen mit rund 60 Euro zu Buche schlagen. Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, bekommt „Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition“ kostenlos. Der Titel soll zum Release am 11. November 2021 in Microsofts-Spiele-Abo enthalten sein. Ab 7. Dezember 2021 ist „Grand Theft Auto III – The Definitive Edition“ dann über Playstation Now verfügbar.