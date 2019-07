GTA Online wird um Diamond Casino & Resort erweitert

Michael Söldner

Am 23. Juli eröffnet das Diamond Casino & Resort in der Welt von GTA Online mit neuen Gameplay-Möglichkeiten.

Mit einem Glücksspielparadies wird die Welt von GTA Online noch bunter.

Rockstar Games hat Spielern von GTA Online schon lange ein eigenes Spielkasino in Aussicht gestellt, am 23. Juli eröffnet der neue Spielplatz nun endlich seine Pforten. Das glamouröse Diamond Casino & Resort findet sich an der Ecke Vinewood Park Drive und Mirror Park Boulevard. Auf der Casino-Etage können Spieler mit Chips Three Card Poker, Blackjack und Roulette spielen. Slot Machines locken hingegen mit unterschiedlichen Preisen. In der Inside Track Lounge dürfen sich GTA-Spieler treffen und bei virtuellen Pferderennen Geld setzen.

In der Lobby des Diamond Casino & Resort findet sich ein Glücksrad. Hier können Chips, Bargeld und Kleidung gewonnen werden. Im Podium rotiert außerdem der neue Truffade Thrax Supersportwagen, der ebenfalls als Preis winkt. Auf dem Dach des neuen Kasinos findet sich das Master Penthouse mit Dachterrasse, Infinity-Pool und atemberaubender Aussicht. Besitzer dieser luxuriösen Bleibe werden gleichzeitig Mitglied der Diamond Familie. Dies beschert Spielern neue Missionen, die auch kooperativ spielbar sind. Auf der Webseite thediamondcasinoandresort.com informiert Rockstar Games über Möglichkeiten der neuen Spielwiese in GTA Online. Der folgende Trailer gibt ebenfalls einen ersten Eindruck vom Paradies für Glücksspieler und Millionäre.

