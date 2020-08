GTA Online erscheint auf PC und NextGen als eigenständiges Spiel

Michael Söldner

Rockstar Games will GTA Online als eigenständiges Spiel für PC, Xbox Series X und PS5 in den Handel bringen.

Vergrößern GTA Online soll für PC, Xbox Series X und PS5 mit neuen Features als eigenes Spiel erscheinen. © rockstargames.com

GTA Online, der Mehrspielermodus von GTA 5, ist auch sieben Jahre nach dem Release noch relevant. Täglich tummeln sich unzählige Spieler in der offenen Welt von Rockstar Games. Auch auf den neuen Konsolen sollen Spieler GTA Online erleben können. Dafür will Rockstar den Multiplayer-Modus im Verlaufe des Jahres 2021 als eigenständiges Spiel für PC, PS5 und Xbox Series X veröffentlichen. Ein Preis für diese Version steht noch nicht fest. Kostenlos soll GTA Online aber laut Entwickler nicht werden. Wer eine Playstation 5 ersteht, kann in den ersten drei Monaten nach dem Release GTA Online kostenlos herunterladen und nutzen.

Gleichzeitig stellt Rockstar Games für die PC- und NextGen-Version von GTA Online neue Updates und exklusive Inhalte in Aussicht. Diese dürften Besitzern einer Xbox One oder PS4 wohl vorenthalten bleiben. Um welche Inhalte es sich aber dabei handelt, bleibt unklar. Einem Release von GTA 6 stehe die Weiterbetreuung nicht im Wege. Laut CEO Strauss Zelnick könnten GTA 6 und GTA Online gleichzeitig Spieler anlocken. Wer die Zeit bis zum Release der NextGen-Version nutzen möchte und auf der PS4 spielt, kann sich jeden Monat über eine Million GTA-Dollar freuen. Dafür müssen sich die Spieler nur einmal pro Monat in der Spielwelt einloggen.

