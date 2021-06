GTA Online: Rockstar Games schaltet Server für PS3 und Xbox 360 ab

Denise Bergert

Im Dezember 2021 will Entwickler Rockstar Games die „GTA-Online“-Server für Playstation 3 und Xbox 360 abschalten.

Vergrößern PS3- und Xbox-360-Besitzer können ab Dezember kein "GTA Online" mehr spielen. © Rockstar Games

Noch in diesem Jahr will Entwickler Rockstar Games die Server für die Online-Multiplayer-Modus von „Grand Theft Auto V“ für Playstation 3 und Xbox 360 offline nehmen. Wie das Unternehmen in dieser Woche in einem Blog-Beitrag mitteilt, werden die Server für die alte Konsolen-Generation von Microsoft und Sony im Dezember 2021 abgeschaltet. Playstation-3- und Xbox-360-Besitzer können dann nicht mehr am Online-Mehrspieler-Modus des Titels teilnehmen. Shark Cash Cards werden bereits ab 15. September 2021 nicht mehr für PS3- und Xbox-360-Besitzer verkauft. Warum Rockstar Games den Support für die beiden Konsolen einstellt, ist nicht bekannt. Wie viele Nutzer GTA Online noch über Playstation 3 und Xbox 360 spielen, ist ebenfalls unklar.

Ein ähnliches Schicksal ereilt auch die alten Konsolen-Versionen von „LA Noire“ und „Max Payne 3“. Am 16. September 2021 will Rockstar Games auch bei diesen beiden Titels die Online-Funktionen abschalten.

Im vierten Quartal stoßen zudem die neuen Konsolen von Sony und Microsoft zur „GTA Online“-Community. Am 11. November 2021 will Rockstar Games die Enhanced Edition von „Grand Theft Auto V“ für Playstation 5 und Xbox Series X sowie Xbox Series S veröffentlichen. „GTA Online erscheint dann in den ersten drei Monaten nach dem Release als Stand-Alone-Spiel. Für Playstation-5-Besitzer steht dieses kostenlos zum Download bereit. Xbox-Series-X- und –S-Besitzer müssen den Online-Modus kaufen. Wie viel „GTA Online“ als Stand-Alone-Version für die Microsoft-Konsolen kosten wird, ist allerdings noch nicht bekannt.