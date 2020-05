GTA 6 erscheint laut Analyst frühstens im Jahr 2023

Michael Söldner

Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 könnte sich noch bis zum Jahr 2023 oder gar 2024 hinziehen.

Vergrößern Fans müssen auf GTA 6 wohl noch ein paar Jahre warten. © rockstargames.com

Viele Spieler hatten auf eine baldige Veröffentlichung von Grand Theft Auto 6 gehofft. Der Release der neuen Konsolen Xbox Series X und Playstation 5 zu Weihnachten 2020 hätte sich ja dafür angeboten. Dieser Hoffnung erteilt Jeff Cohen, Finanzanalyst bei Stephens nun eine Absage . Seiner Meinung nach dürfte GTA 6 erst zwischen April 2023 und März 2024 erscheinen. Cohen stützt sich bei seiner Vorhersage auf einen Finanzbericht des Publishers Take-Two. Darin werden die Kosten für die Werbemaßnahmen der nächsten Jahre eingeplant. Für den oben genannten Zeitraum will der Publisher 89 Millionen US-Dollar ins Marketing investieren. Eine ähnlich hohe Summe wendete Take-Two für die Werbung für Red Dead Redemption 2 auf.

Offiziell bestätigt ist der Release von Grand Theft Auto 6 zwischen 2023 und 2024 damit allerdings noch nicht. Laut Cohen hätte man anhand des geplanten Marketing-Budgets aber die Veröffentlicht von Red Dead Redemption 2 schon vorhersagen können, bevor das Spiel offiziell angekündigt wurde. Die Veröffentlichung eines so großen Titels wie GTA 6 in diesem oder nächsten Jahr wäre aufgrund der bis dahin nur kleinen Verbreitung der neuen Konsolen eh unwahrscheinlich gewesen. An einem gleichzeitigem Release des Spiels für die aktuelle und kommende Konsolengeneration scheint Take-Two kein Interesse zu haben. Daher wartet der Publisher offenbar, bis PS5 und Xbox Series X bei mehr Spielern unter dem Fernseher stehen.

