GTA 6: Große Karte und bekannte Schauplätze

Michael Söldner

„Grand Theft Auto 6“ soll die Schauplätze von drei Ablegern vereinen und gleichzeitig nach Europa führen.

Vergrößern GTA 6 soll Spieler in Städte der Vorgänger führen. © rockstargames.com

Noch hält sich Rockstar Games mit Details zu „Grand Theft Auto 6“ zurück. Dafür gibt es täglich neue Gerüchte, die jedoch oft mehr oder weniger glaubwürdig sind. Nun hat der bekannte Branchenanalyst Michael Pachter in einem Youtube-Video seine Erwartungen an „GTA 6“ geäußert. Dazu gehören auch der mögliche Release-Zeitraum sowie Hinweise auf die Karte des Spiels. „Grand Theft Auto 6“ soll sich demnach bereits seit 2014 in Entwicklung befinden. Die konkreten Arbeiten hätten ein Jahr später begonnen. Pachter geht davon aus, dass die Entwicklung mindestens zehn Jahre benötigen würde, ein Release sei damit frühestens im Jahr 2024 zu erwarten.

Rückkehr nach Liberty City, Vice City und San Andreas

Ein Grund für die lange Entwicklungszeit sei, dass Rockstar Games drei altbekannte Schauplätze der klassischen 3D-Ableger miteinander verbinden möchte. Demnach sollen Spieler in „GTA 6“ Liberty City („GTA 3“), Vice City („GTA Vice City“) sowie San Andreas („GTA San Andreas“) besuchen dürfen. Auch Europa, konkret London, soll als Schauplatz des Spiels herhalten. Das Ergebnis wären Missionen, die von einer Stadt in die andere führen würden.

Größtes „GTA“-Abenteuer aller Zeiten?

Die voraussichtliche Spielzeit setzt Pachter mit 400 bis 500 Stunden an. Inwieweit die Informationen des Analysten stimmig sind, lässt sich aktuell nicht nachprüfen. Fans dürften die Aussagen von Pachter dennoch zufrieden stimmen. Schließlich deutet speziell die umfangreiche Welt auf das bislang größte „GTA“-Abenteuer hin. Auf der anderen Seite dürften viele Spieler auf einen früheren Releasetermin als 2024 gehofft haben. In Anbetracht der riesigen und detaillierten Welt erscheint die lange Entwicklungszeit jedoch plausibel.







