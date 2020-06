GTA 5 und RDR2 offline: Rockstar unterstützt Proteste

Panagiotis Kolokythas

Rockstar hat die Server von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 vorübergehend abgeschaltet. Als Zeichen der Solidarität.

Vergrößern Rockstar schaltetete vorübergehend die Server von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 ab © Rockstar Games

Die Server von Grand Theft Auto V (GTA V) und Red Dead Redemption 2 (RDR2) waren vorübergehend für zwei Stunden nicht erreichbar. In dieser Zeit waren damit keine Multiplayer-Partien in Grand Theft Auto Online und Red Dead Online möglich. Grund war kein technisches Problem, sondern die Entwickler von Rockstar Games wollten mit Aktion ihre Solidarität mit den Black-Live-Matters-Protesten in den USA bekunden.

Aus diesem Grund wurden am Donnerstagabend zwischen 20 Uhr und 22 Uhr die Server abgeschaltet, wie Rockstar Games kurze Zeit vorher über Twitter ankündigte. Die Spieler wurden dazu aufgerufen, in der Zeit dem von Polizisten getöteten George Floyd zu gedenken. Floyd war am 25. Mai in Minneapolis während der Festnahme erstickt. Der Fall hatte in den USA für Erschütterung gesorgt. Seitdem nehmen die Proteste gegen Rassismus zu. Die vier beteiligten Polizisten wurden mittlerweile verhaftet und ihnen wird Mord vorgeworfen.

Zeitgleich mit der Serverabschaltung fanden in den USA viele Gedenkveranstaltungen für George Floyd statt. In einem weiteren Tweet erklärt Rockstar Games: "Wir hoffen, dass Sie im Anschluss an die Gedenkveranstaltung gemeinsam mit uns die vielen Opfer der rassistischen Ungerechtigkeiten in Amerika weiter ehren werden, indem Sie und ihre Familien, die von Afro-Amerikanern geführten Unternehmen und die auf den Straßen marschierenden Menschen unterstützen.

Black Lives Matter. To honor the legacy of George Floyd, today, 6/4/20, from 2:00-4:00 p.m. ET, we will be shutting down access to our online games, Grand Theft Auto Online and Red Dead Online. — Rockstar Games (@RockstarGames) June 4, 2020

Wegen der anhaltenden Proteste in den USA haben bereits mehrere Publisher ihre angekündigten Events und Projekte verschoben. Sony sagte etwa den für Donnerstag geplanten Event ab , bei dem die Spiele für die Playstation 5 präsentiert werden sollten. Activision kündigte an, stärker gegen Spieler in Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone vorgehen zu wollen, die durch rassistische Äußerungen auffallen.