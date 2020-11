GTA 5 profitiert von SSD in Xbox Series X

Michael Söldner

Auch Grand Theft Auto 5 kann bei den Ladezeiten von der SSD der Xbox Series X profitieren, zumindest teilweise.

Vergrößern Die Wartezeiten in GTA 5 lassen sich dank SSD in der Xbox Series X deutlich verringern. © rockstargames.com

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass die Ladezeiten bereits veröffentlichter Spiele durch die in der Xbox Series X/S verbaute SSD deutlich verkürzt werden können. Im Falle von „The Witcher 3“ war die Schnellreise schon beendet, bevor der eigentliche Ladebildschirm angezeigt werden konnte. Entsprechend gespannt waren Spieler auf die Vorteile beim Open-World-Game „Grand Theft Auto 5“. Auf der Xbox One lässt „GTA 5“ Spieler bis zum Start des Einzelspieler-Modus nämlich ganze 1:43 Minuten warten. Wird das Spiel hingegen auf einer Xbox Series X installiert, so schrumpft diese Wartezeit auf erträgliche 37 Sekunden zusammen. Die flotte SSD sorgt entsprechend dafür, dass Spieler über eine Minute schneller im Spielgeschehen ankommen.

Dies gilt aber leider nicht für den auch heute noch stark frequentierten Multiplayer-Modus von „Grand Theft Auto 5“: Hier müssen Spieler auf den noch aktuellen Konsolen meist bis zu zwei Minuten lang warten. Leider ändert an dieser endlos scheinenden Wartezeit auch die Xbox Series X nichts. Auch auf der kommenden Microsoft-Konsole werden noch gut zwei Minuten benötigt, bis in der Online-Welt gespielt werden kann. Dies dürfte auch daran liegen, dass die Server von Rockstar Games eine entsprechende Zeit benötigen, um den Spieler in der riesigen Welt mit anderen Mitspielern zu platzieren. Die Entwickler haben bereits eine Enhanced Edition von „GTA 5“ in Aussicht gestellt. Diese soll eine optimierte Grafik und andere Verbesserungen bieten. Die oben genannten Ladezeiten beziehen sich jedoch auf die Standard-Version, die dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox Series X/S genutzt werden kann. Inwieweit die Enhanced Edition die Ladezeiten in „GTA 5“ noch weiter optimieren kann, bleibt allerdings abzuwarten.





Alle Spiele der Xbox Game Studios auch für den PC