GTA 5: Versionen für PS5 und Xbox Series X/S im November

Michael Söldner

Ende des Jahres sollen überarbeitete Versionen von „Grand Theft Auto 5“ für Xbox Series X/S und Playstation 5 erscheinen.

Vergrößern GTA 5 soll auf PS5 und Xbox Series X/S noch einmal deutlich schöner werden. © rockstargames.com

Schon lange war bekannt, dass Rockstar Games optimierte Versionen von „Grand Theft Auto 5“ sowie „GTA Online“ für die neuen Konsolen Xbox Series X/S und Playstation 5 anbieten möchte. Nun hat diese Next-Gen-Version des Klassikers aus dem Jahre 2013 auch einen Termin: Am 11. November 2021 soll die vollwertige Version von „GTA 5“ für die beiden Konsolen erscheinen, die dann nicht mehr auf den Kompatibilitätsmodus beider Plattformen angewiesen ist. Damit wäre „GTA 5“ als eines von wenigen Spielen auf drei Konsolengenerationen verfügbar (Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X/S, PS3, PS4, PS5). Ob die Next-Gen-Version auch für den PC veröffentlicht wird, bleibt weiterhin unklar.

Noch ungewiss ist zudem, welche Verbesserungen Rockstar Games in die Next-Gen-Version von „GTA 5“ einbauen möchte. Der Hersteller spricht jedoch von „neuen Features und vielem mehr“. Mit dem großen Sommer-Update für „GTA Online“ soll es Vorteile geben, von denen alle Spiele der erweiterten und verbesserten Version profitieren können. Für das 20. Jubiläum von „GTA 3“ seien ebenfalls Überraschungen für Spieler geplant. Wer eine Playstation 5 ergattern konnte, soll die neue Version „GTA Online Standalone“ für drei Monate kostenlos spielen können. Zudem stellte Rockstar Games in Aussicht, dass man weiterhin an Remastered-Versionen arbeiten möchte. Dabei handle es sich nicht um einfache Portierungen auf eine neue Plattform. Stattdessen wolle man die Spiele bestmöglich an die neue Technologie anpassen. Schon die PS4- und Xbox-One-Version von „Grand Theft Auto 5“ bot im Vergleich zur Ursprungsfassung deutlich schärfere Texturen, flüssigere Bildraten und ein generell besseres Spielgefühl. Inwieweit Rockstar Games den acht Jahre alten Titel auf den neuen Konsolen noch einmal optimieren kann, bleibt allerdings offen.

