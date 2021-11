GTA 4: Gerüchte über Remaster für PC und Konsolen

Michael Söldner

Angeblich soll Rockstar Games an einer Remaster-Version von „Grand Theft Auto 4“ arbeiten, die 2023 erscheinen könnte.

Vergrößern Rockstar Games hat angeblich ein Remaster von "GTA 4" in Arbeit. © rockstargames.com

Morgen erscheint mit „GTA: The Trilogy“ eine überarbeitete Neuauflage der drei Spiele „GTA 3“, „GTA: Vice City“ und „GTA: San Andreas“ für PC und Konsolen. Die Arbeiten an dieser Sammlung wurden sehr lange geheim gehalten, Gerüchte über eine Neuauflage passend zum 20. Geburtstag von „GTA 3“ gab es jedoch schon lange. Nun machen Gerüchte über eine weitere geplante Neuauflage eines bereits veröffentlichten „GTA“-Ablegers im Internet die Runde: Ein Leaker namens Ralph will von einem Remaster des 2008 veröffentlichten Spiels „Grand Theft Auto 4“ erfahren haben. Dieses soll im Verlauf des Jahres 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen.

Erweiterungen sind dabei

Auch das Erweiterungs-Paket „Episodes from Liberty City“, welches aus den beiden Zusatzinhalten „The Lost and Damned“ und „The Ballad of Gay Tony“ bestand, soll ebenfalls Bestandteil der Neuauflage werden. Auf den Multiplayer-Modus würde Rockstar Games hingegen verzichten und sich damit nur auf die Singleplayer-Geschichte konzentrieren. Ein Grund hierfür könnte sein, dass „GTA Online“, der Online-Bestandteil von „GTA 5“, deutlich umfangreicher ist und auch heute noch viele Spieler anlockt.

In die Jahre gekommen

Das anfangs exklusiv für Xbox 360 und PS3 angebotene „Grand Theft Auto 4“, welches später für den PC veröffentlicht wurde, hat aus heutiger Sicht stark mit den Limitierungen der damaligen Konsolen zu kämpfen. Im Vergleich zum Nachfolger „GTA 5“ fällt die Grafik deutlich verwaschener aus. Dazu trägt bei, dass „GTA 5“ bereits in einer stark verbesserten Version für Xbox One und PS4 veröffentlich wurde und auch für die aktuelle Konsolengeneration noch einmal überarbeitet werden soll. Eine Remaster-Version von „GTA 4“ würde den Titel entsprechend auf ein neues Grafikniveau hieven.



