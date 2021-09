GPU-Z: Version 2.42.0 des Diagnose-Tools zum Download

Michael Söldner

GPU-Z unterstützt in der aktuellen Version auch neue Intel-Prozessoren und erkennt eine Limitierung der Hash-Rate.

Vergrößern Die neue Version von GPU-Z erkennt auch aktuelle Prozessoren. © nvidia.com

Entwickler Techpowerup hat mit Version 2.42.0 die aktuellste Ausgabe der Monitoring- und Diagnose-Software GPU-Z veröffentlicht. Damit werden neben den aktuellen Grafikchips auch die neuesten Prozessoren von Intel und AMD unterstützt. Konkret wurden die neuesten CPUs der Alder Lake- und Tiger Lake-Reihe hinzugefügt. Zudem wird auch die neue RTX 3060-Version mit GA104-Chip von Nvidia zuverlässig erkannt. Wer in seinem Notebook hingegen eine RTX 3050 Ti Mobile (GA106) einsetzt, kann auch diese mit der neuen Version von GPU-Z überwachen. Auch die Workstation-Grafikkarte AMD Radeon Pro W6800X ist nun in der Software zu finden.

Neu in Version 2.42.0 von GPU-Z ist zudem die Möglichkeit, eine LHR-GPU (Lite Hashrate) von einer normalen Grafikkarte ohne Hash-Sperre zu unterscheiden. Wer demnach eine Grafikkarte der RTX 30-Serie in der Software überprüft, findet entsprechend im Feld für den GPU-Codenamen auch den Zusatz „LHR“, sofern die Grafikkarte vom Hersteller in der Hash-Leistung begrenzt wurde. Wer hingegen ein System mit einer Grafikkarte der Radeon RX 5000-Serie verwendet, kann die Unterstützung von Resizable BAR überprüfen. Dafür ist allerdings auch ein aktueller Treiber mit Unterstützung für diese Funktion von AMD notwendig. Sollen die Sensoren der im Rechner verbauten Chips sehr gewissenhaft überwacht werden, so lässt sich eine Log-Datei erstellen, die alle Temperaturen über einen längeren Zeitraum protokolliert. Die Entwickler haben zudem die Ursachen für mehrere Abstürze von GPU-Z behoben. Die genauen Änderungen von Version 2.42.0 finden sich im Changelog der Software .



GPU-Z Version 2.42.0 kostenlos herunterladen