GOG.com: Disney-Deals mit Indiana Jones und Monkey Island

Michael Söldner

Im Disney Sale von GOG.com werden Klassiker wie Indiana Jones, Maniac Mansion oder Monkey Island günstiger angeboten.

Vergrößern Fans alter Adventures kommen im aktuellen Sale von GOG.com auf ihre Kosten. © disney.com

Durch die Übernahme der Star-Wars-Marke durch Disney im Jahr 2012 wanderten auch die Rechte an den Spielen von LucasArts an den Medienkonzern. Wer die Klassiker rund um Indiana Jones und Monkey Island nachholen möchte, findet im aktuellen Disney-Sale auf GOG.com eine gute Gelegenheit: Noch knapp 10 Stunden lang stehen die Klassiker von LucasArts mit hohen Rabatten zum Download bereit.

Der Auftakt The Secret of Monkey Island kostet in der Special Edition mit aufgehübschter Grafik beispielsweise nur 3,09 Euro. Der Nachfolger Monkey Island 2 wird zum gleichen Preis angeboten. Auch die Adventure-Spiele rund um den Filmhelden Indiana Jones werden vergünstigt angeboten. So kostet Indiana Jones and the Last Crusade nur 1,89 Euro, der Nachfolger Fate of Atlantis ist zum gleichen Preis erhältlich. Die 3D-Ableger Die Legende der Kaisergruft und Infernal Machine kosten 1,89 Euro bzw. 3,19 Euro. Wer den Filzhutträger lieber in Klötzchenform erlebt, findet im Sale die beiden LEGO-Ableger The Original Adventures und The Adventure Continues für jeweils 4,49 Euro. Wer noch tiefer in die Geschichte der Adventures einsteigen möchte, sollte sich die Point&Click-Ableger Loom, Maniac Mansion sowie Zak McKracken für 1,89 Euro nicht entgehen lassen. Auch die klassischen Adventures The Dig und Sam & Max Hit the Road für jeweils 1,89 Euro gehören in jede Sammlung.

Disney Sale auf GOG.com anschauen